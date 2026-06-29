5 coisas que vão marcar o dia
Começa o Fórum anual do BCE em Sintra. O INE mede a confiança dos consumidores e a OCDE vai apresentar os resultados do inquérito sobre a confiança nas instituições públicas de 2026.
Esta segunda-feira começa o Fórum anual do Banco Central Europeu em Sintra. O INE vai medir a confiança dos consumidores e a OCDE vai apresentar os resultados do inquérito sobre os fatores que determinam a confiança nas instituições públicas de 2026. A marcar o dia está ainda os dados do Banco de Portugal sobre os novos empréstimos e depósitos bancários e os preços dos combustíveis.
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Começa o Fórum do BCE
O Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) regressa a Sintra esta segunda-feira e decorre até quarta-feira. Sob o mote de “Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability”, este evento vai discutir temas como a imigração, emprego e produtividade, inteligência artificial e riscos para a estabilidade financeira e criptoativos. O Fórum reúne anualmente governadores de bancos centrais, académicos e especialistas do mercado financeiro para discutir os desafios mais prementes da economia global e contará com Christine Lagarde, presidente do BCE, e Kevin Warsh, presidente da Reserva Federal dos EUA.
Como está a confiança dos consumidores?
O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados de junho dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores. Depois de três meses consecutivos em queda, a confiança dos consumidores aumentou em maio. O clima económico, que tinha diminuído em março para valores próximos aos de há um ano, também aumentou nos dois últimos meses, regressando ao nível observado em janeiro e fevereiro. O INE divulga ainda os dados de maio do Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio.
Quanto emprestaram os bancos em maio?
O Banco de Portugal (BdP) revela as estatísticas dos novos empréstimos e depósitos bancários relativos a maio. Em abril, os empréstimos para habitação aumentaram 1.021 milhões de euros para 114,6 mil milhões de euros, trata-se do valor mais elevado desde fevereiro de 2003, há mais de duas décadas. Já o stock de depósitos de particulares totalizava 202,6 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 960 milhões do que em março.
Como está a confiança nas instituições públicas?
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) vai apresentar os resultados do inquérito sobre os fatores que determinam a confiança nas instituições públicas de 2026. Das alterações demográficas às tensões geopolíticas e incertezas económicas, a capacidade de navegar com “sucesso” neste panorama depende da confiança do público. Assim, este inquérito fornece dados sobre a forma como a confiança se forma e se mantém em 33 países da OCDE e em cinco países candidatos à adesão à OCDE, bem como sobre a evolução das perceções ao longo dos últimos quatro anos.
Preços dos combustíveis não mexem
Os preços da gasolina e do gasóleo não devem apresentar qualquer alteração esta segunda-feira. De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo custava na sexta-feira 1,769 euros enquanto o preço médio da gasolina totalizava 1,877 euros.
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