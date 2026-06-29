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“Abre espaço para a distração”. Continente Play é a nova aposta da marca no entretenimento

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A nova identidade da sua secção de livros, gaming e brinquedos é acompanhada por uma campanha multimeios desenvolvida pela Fuel e com planeamento de meios da Arena Media.

O Continente apresentou a nova identidade para a sua secção de livros, gaming e brinquedos, o Continente Play. A retalhista considera este um passo estratégico na evolução da marca, posicionando-a como “destino de referência” no entretenimento, pensado para toda a gente.

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Num contexto em que o ritmo de vida é cada vez mais acelerado, nunca foi tão importante parar e abrir espaço para a distração“, explica a retalhista, em comunicado. O Continente Play privilegia a omnicanalidade e conjuga a experiência online e em loja, reunindo uma proposta de valor de artigos pensados para diferentes perfis, gostos e necessidades.

O lançamento é acompanhado por uma campanha multimeios, presente em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, desenvolvida pela Fuel e com planeamento de meios da Arena Media. A campanha procura reforçar, num tom leve e divertido, a importância que os momentos de lazer desempenham no bem-estar e a relevância de os incluir na rotina.

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