Airbus capta três mil milhões da UE para impulsionar inovação em aeroespacial e defesa

A Airbus vai receber três mil milhões de euros através de um pacote aprovado pelo Banco Europeu de Investimento (EIB), para apoiar a investigação e desenvolvimento na defesa e no setor espacial, assim como na aviação comercial, numa fase em que a União Europeia procura reforçar a sua base industrial e competitividade tecnológica com os EUA e China.

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O grupo aeroespacial e a instituição financeira da União Europeia assinaram um primeiro empréstimo de mil milhões de euros em Bruxelas, a primeira tranche do montante global de três mil milhões. O financiamento visa apoiar investimentos planeados pela Airbus até 2030 em tecnologias avançadas e sistemas de segurança e defesa, integrados também para aviação comercial, em França, Alemanha e Espanha, refere o Banco em comunicado.

“O Grupo BEI está a mobilizar todos os seus recursos para reforçar a autonomia tecnológica, a força industrial e a competitividade económica da Europa. Esta é uma operação emblemática, aprovada em cerca de seis meses após a solicitação, que demonstra que a Europa pode agir com rapidez e em grande escala para apoiar os seus líderes e reforçar sua posição no cenário geopolítico emergente”, referiu a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño, citada na nota.

O acordo foi oficialmente assinado esta segunda-feira numa cerimónia em Bruxelas, que contou com a presença do CEO da Airbus, Guillaume Faury, e dois vice-presidentes do Banco Europeu, Robert de Groot, Ambroise Fayolle e Nicola Beer.

O Banco Europeu de Investimento salientou ainda que o pacote de três mil milhões de euros para a Airbus foi o maior empréstimo corporativo já autorizado pela instituição financeira.

“Esta linha de crédito reforça a solidez da nossa parceria estratégica com o BEI, apoiando a investigação nos setores comercial e de defesa que impulsiona a competitividade industrial europeia. As condições altamente competitivas e a flexibilidade alargada proporcionam-nos a máxima margem de manobra para gerir o nosso balanço, minimizar o custo de financiamento e sustentar os investimentos de longo prazo em inovação aeroespacial”, disse Thomas Toepfer, diretor financeiro da Airbus, mencionado no comunicado.

Para o braço financeiro da União, o acordo reflete “a escala de investimento necessária para que o principal fabricante aeroespacial da Europa” consiga continuar a competir “com sucesso” no mercado global, enquadrando-se na iniciativa TechEU – programa de financiamento e aceleração de inovação do bloco europeu.