Anadia vai receber fábrica de capacetes “que salvam vidas”. Nexx investe 11 milhões

⚡ ECO Fast A Nexx Helmets, especializada em capacetes para motociclismo, vai investir 11 milhões de euros para duplicar a capacidade produtiva até 2031.

Localizada na Anadia, a empresa exporta 96% da produção para 65 países, com os EUA entre os mercados que mais crescem.

Fabricante investe um milhão de euros por ano em investigação para desenvolver capacetes que "salvam vidas".

Da fábrica da Nexx Helmets, na Anadia, saem diariamente 400 capacetes premium da gama X. A empresa portuguesa, especializada em capacetes para motociclismo, exporta 96% da produção para 65 países e prepara agora um investimento de cerca de 11 milhões de euros numa nova unidade industrial, que permitirá duplicar a capacidade produtiva.

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A empresa adquiriu no ano passado terrenos industriais com cerca de 68 mil metros quadrados junto às atuais instalações, num investimento de aproximadamente 800 mil euros. O objetivo é concluir o projeto dentro de cinco anos e inaugurar a nova fábrica em 2031, ano em que a Nexx celebra três décadas de atividade.

“Não queremos construir uma casota. Queremos uma fábrica que incorpore princípios. Será uma fábrica cara, com um investimento superior a dez milhões de euros”, revela ao ECO o fundador da Nexx Helmets, Hélder Loureiro. “O objetivo é estarmos na nova fábrica quando fizermos 30 anos”, acrescenta.

A nova unidade permitirá aumentar a capacidade produtiva dos atuais 400 para cerca de 800 capacetes por dia.

Com a Alemanha, França e Estados Unidos a liderarem as exportações, é precisamente o mercado norte-americano que mais tem crescido nos últimos anos.

“A marca está a crescer de forma generalizada em todos os países. Nos Estados Unidos, o desempenho tem sido particularmente positivo porque é um mercado que valoriza inovação e design e não liga muito ao fator preço”, explica Hélder Loureiro. Os capacetes topo de gama da marca custam entre 450 e 800 euros.

Nos Estados Unidos, o desempenho tem sido particularmente positivo porque é um mercado que valoriza inovação e design e não liga muito ao fator preço. Hélder Loureiro Fundador da Nexx Helmets

“A marca tem um potencial enorme nos EUA“, reforça o empresário, adiantando que este mercado representa atualmente cerca de 6% das vendas totais, apesar de destacar que “a faturação está muito dispersa por vários mercados”.

Apesar das tarifas impostas pela administração de Donald Trump, que o Supremo Tribunal considerou inconstitucionais, a empresa garante que o negócio não foi afetado. “Optámos por não aumentar os preços para compensar as tarifas, ao contrário de outras marcas”, explica Hélder Loureiro.

A gama X, composta por capacetes em carbono e fibra de vidro, é integralmente produzida na fábrica da Anadia e já representa cerca de 60% das vendas da empresa. O fundador acredita que a “tendência é subir”.











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Já a gama Y, composta por capacetes em plástico, é produzida numa fábrica na Tailândia dedicada exclusivamente à Nexx. “A fábrica trabalha exclusivamente para a Nexx e cumpre todos os nossos requisitos de qualidade, com visitas constantes das equipas de engenharia e qualidade”, garante o empreendedor.

Segundo o fundador, a deslocalização desta linha de produção permite concentrar em Portugal o desenvolvimento dos modelos de maior valor acrescentado. “A aposta em produzir este segmento na Tailândia permite focarmo-nos naquilo que acreditamos ser o futuro da empresa: a gama premium.”

Nexx investe um milhão por ano em investigação

A inovação é uma das principais apostas da empresa. Todos os anos, a Nexx investe cerca de um milhão de euros em investigação e desenvolvimento para criar capacetes que “salvam vidas”. “O nosso lema é segurança primeiro e lifestyle em segundo”, resume Hélder Loureiro.

“Gastamos muito dinheiro em inovação e destruímos milhares de capacetes todos os anos para garantir que são seguros e que estamos a construir bem. Estamos sempre à procura de novos materiais e novas técnicas”, assegura o líder da Nexx.

Gastamos muito dinheiro em inovação e destruímos milhares de capacetes todos os anos para garantir que são seguros e que estamos a construir bem. Estamos sempre à procura de novos materiais e novas técnicas. Hélder Loureiro Fundador da Nexx Helmets

Foi precisamente esta aposta nos segmentos premium que esteve na origem da empresa.

Antes de fundar a Nexx Helmets, Hélder Loureiro, formado em engenharia mecânica, foi contactado pelo dono da CMS, fabricante portuguesa de capacetes, para tentar automatizar algumas linhas de produção. Na altura, Hélder disse-lhe que “não fazia muito sentido”. No entanto, dois dias depois, recebeu um convite para integrar a CMS, onde ficou responsável por ajudar a reforçar a internacionalização da empresa.

Foi aí que percebeu que o futuro do setor passava pelos capacetes em fibra de vidro e carbono, em detrimento dos modelos de plástico de menor valor acrescentado. Mais tarde, sugeriu ao proprietário uma mudança de estratégia, defendendo uma aposta nos capacetes premium em detrimento dos modelos em plástico.

“Comecei a perceber que, mais cedo ou mais tarde, os capacetes de plástico produzidos na China iam dominar esse segmento. Defendia que era preciso apostar em produtos de maior valor acrescentado, mas essa visão não era partilhada”, explica Hélder Loureiro.

Ao fim de cinco anos na CMS, decidiu seguir a sua visão e fundou, em 2001, a Nexx Helmets. Vinte e cinco anos depois, a empresa emprega 265 trabalhadores, exporta 96% da produção e fechou 2025 com um volume de negócios de 16 milhões de euros, mais 19% do que no ano anterior.

A expansão surge oito anos depois de um incêndio ter destruído um dos módulos de produção da fábrica da Nexx, na Anadia. Apesar dos elevados prejuízos, a empresa recuperou a atividade e prepara agora o maior investimento da sua história.