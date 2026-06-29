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APS com seminário sobre riscos dos sistemas fotovoltaicos para o setor segurador

  • ECO Seguros
  • 11:10

A segurança na conceção, instalação e operação de sistemas fotovoltaicos, e as implicações destes sistemas para o setor segurador serão abordados no seminário promovido pela CASA, da APS.

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Sistemas Fotovoltaicos em Instalações Industriais – Riscos emergentes e implicações para o setor segurador” que se irá realizar no dia 1 de julho, das 09h15 às 12h15, na sede da APS.

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Este seminário tem como objetivo abordar os “principais riscos associados a estes sistemas e as suas implicações para as empresas de seguros”, explica a CASA. A segurança na conceção, instalação e operação de sistemas fotovoltaicos, a perspetiva do setor relativamente ao risco fotovoltaico e as tendências tecnológicas emergentes são alguns dos temas que vão ser abordados durante a formação.

O seminário contará com a participação de especialistas da EDP, Fidelidade e Swiss Re para a partilha de conhecimentos acerca deste tema.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.

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