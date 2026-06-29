As Classificações de Impacto em Sustentabilidade do Times Higher Education colocam a UAX como a segunda universidade privada espanhola a contribuir para o ODS ‘Cidades e comunidades sustentáveis’

A Universidade Alfonso X el Sabio está posicionada como uma das principais universidades privadas espanholas em sustentabilidade. Isto foi certificado pelos resultados da edição de 2026 do The Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings (anteriormente chamado THE Impact Rankings), um ranking internacional que mede a contribuição das instituições académicas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

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Nesta edição, o ranking avaliou 1.646 universidades de 116 países e territórios com base no seu impacto em áreas como investigação, ensino, gestão de campus e a relação com a sociedade. A UAX destacou-se principalmente em cinco ODS dos 17 analisados e esteve entre as dez universidades privadas espanholas mais bem classificadas em todos eles.

“Este reconhecimento internacional destaca o trabalho que temos vindo a realizar para incorporar a sustentabilidade de forma transversal na formação, investigação e gestão dos nossos campi. Além disso, incentiva-nos a continuar a formar profissionais capazes de usar o conhecimento e a tecnologia com propósito e gerar um impacto positivo na sociedade”, disse Domingo Mirón, CEO do Grupo UAX.

A UAX alcança o seu resultado mais notável no ODS 11, Cidades e comunidades sustentáveis, sendo a segunda universidade privada espanhola melhor posicionada. Apenas 13 universidades espanholas estão entre as 865 instituições classificadas nesta categoria. Este ODS analisa o contributo das universidades para a criação de cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

A UAX indicou que este posicionamento reflete um modelo universitário que integra a sustentabilidade tanto na formação e investigação como na gestão dos seus campi e na sua relação com o ambiente. Este compromisso concretiza-se em projetos como o Observatório das Zonas de Baixa Emissão, que analisa a implementação destas áreas nos 151 municípios espanhóis obrigados a desenvolvê-las, ou em iniciativas destinadas a melhorar a eficiência energética e hídrica, promover a mobilidade sustentável e proteger a biodiversidade.

Para além da sua posição em cidades e comunidades sustentáveis, a UAX está entre as dez universidades privadas espanholas melhor classificadas nas cinco das 17 categorias analisadas pela Times Higher Education. Faz-no, por exemplo, no ODS 3, Saúde e Bem-Estar, onde apenas 15 universidades espanholas foram classificadas entre as 1.254 instituições avaliadas mundialmente.

A UAX destaca-se também pelo seu contributo para o ODS 5, Igualdade de Género, uma categoria que avalia, entre outros aspetos, políticas de acesso e não discriminação, medidas para promover o desenvolvimento das mulheres e a sua presença no campo académico. Além disso, foi reconhecido no ODS 4, Educação de Qualidade, pela investigação educativa, formação de professores, aprendizagem ao longo da vida e atividades de divulgação educativa, e no ODS 8, Trabalho digno e crescimento económico, uma área que analisa práticas laborais, equidade salarial, direitos dos trabalhadores, estabilidade contratual e a participação dos estudantes em estágios profissionais.

ESTRATÉGIA ESG

Estes resultados são apoiados pela estratégia ESG da UAX, que incorpora critérios ambientais, sociais e de boa governação na gestão académica, operacional e estratégica da universidade. Desde 2021, todos os graus de licenciatura e mestrado definidos pela UAX incluem elementos relacionados com a sustentabilidade nos seus currículos. Além disso, dispõe de um Comité de Sustentabilidade e ESG, responsável por promover esta estratégia, supervisionar os seus compromissos e identificar novos riscos e oportunidades.

Em matérias ambientais, o Relatório Académico para o ano letivo 2024/25 reflete que o Grupo UAX reduziu as suas emissões do âmbito 1 em 20,5% e as do âmbito 2 em 19,7%. A renovação da iluminação com tecnologia LED permitiu reduzir o consumo de eletricidade em 27,9%, enquanto a percentagem de água reciclada ou reutilizada nos seus campi atingiu 14,3%.

A estratégia é completada com projetos de impacto social, programas de voluntariado, políticas de igualdade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, iniciativas para cuidar de grupos vulneráveis e colaboração próxima com empresas e instituições, algo concretizado através do seu Gabinete de Voluntariado e Cooperação para o Desenvolvimento da Fundação Universitária Alfonso X el Sabio (FUAX).