Teerão nega haver reuniões previstas com EUA para esta semana, mas confirma 1.ª reunião com Omã sobre Ormuz

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse esta segunda-feira que não há reuniões previstas entre Irão e Estados Unidos esta semana no Qatar, negando notícias da imprensa norte-americana sobre um encontro na terça-feira.

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“Não há nenhuma reunião técnica dos grupos de trabalho planeada para esta semana”, afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Kazem Gharibabadi, segundo a televisão estatal, classificando as notícias como incorretas.

Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas confirmaram a primeira reunião da comissão conjunta com Omã sobre a gestão do tráfego marítimo no estreito de Ormuz, após a recente troca de acusações e ataques entre Teerão e Washington.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão para os Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Gharibabadi, afirmou nas redes sociais que a comissão conjunta sobre o estreito de Ormuz realizou a reunião em Mascate, acrescentando que o secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros de Omã, Abdulaziz al-Hanaei, também participou no encontro.

“Durante a revisão das questões atuais relacionadas com o estreito, trocámos opiniões sobre a sua futura gestão dentro da estrutura do artigo 5.º do Memorando de Entendimento de Islamabade e dos direitos soberanos dos Estados ribeirinhos”, declarou Gharibabadi, referindo-se ao acordo assinado com os Estados Unidos para colocar um fim à guerra no Médio Oriente.

A mensagem foi publicada horas depois de um responsável norte-americano ter confirmado, em declarações à agência de notícias Europa Press, que os Estados Unidos e o Irão “cessariam” as hostilidades e “continuariam as discussões técnicas” sobre o memorando de entendimento, assim que os navios “pudessem navegar livremente” pelo estreito de Ormuz.

A troca de ataques eclodiu na quinta-feira, após a agressão iraniana contra um navio com bandeira de Singapura que navegava pelo estreito de Ormuz. Washington descreveu este incidente como uma violação do acordo estabelecido entre os EUA e os iranianos, lançando posteriormente ataques aéreos de retaliação contra o Irão.

Teerão, por sua vez, denunciou uma violação do cessar-fogo e respondeu com ataques contra interesses norte-americanos no Médio Oriente. O Irão afirmou no domingo que a responsabilidade pelo estreito recai exclusivamente sobre a República Islâmica.

“Nenhuma outra parte ou Estado está envolvido. Isto é perfeitamente claro no memorando de entendimento, e qualquer intervenção ou ação unilateral só irá piorar a situação e atrasar a reabertura do estreito”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.

Nos últimos meses, as autoridades iranianas têm insistido que o estreito deve ser gerido conjuntamente por Teerão e Mascate, os dois Estados costeiros da zona. Washington e outros países já apelaram para o regresso ao estatuto anterior ao conflito, referindo-se à ausência de portagens.

(Notícia atualizada às 12h47 com mais informação)