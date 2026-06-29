BRF Legal aposta em tecnologia e assume-se como “next generation firm”

Uma abordagem “tech-enhanced”. É assim que BRF Legal se apresenta no mercado, tendo como pilar estratégico a tecnologia, uma área onde estão a investir de forma “muito ativa”.

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“Estamos atualmente a desenvolver e implementar soluções internas com um forte grau de automação, procurando integrar de forma eficiente todo o ciclo de trabalho, desde o onboarding e gestão de cliente, passando pela faturação, até ao próprio desenvolvimento do trabalho jurídico, com impacto direto na eficiência e na capacidade de resposta”, explica à Advocatus o managing partner Miguel Bento Ribeiro.

O advogado sublinha que este processo tem sido uma das principais “dores de crescimento” da sociedade por estarem a tentar construir uma “infraestrutura tecnológica robusta desde cedo”, com recurso a programadores e soluções à medida, aliadas a outras que já existem no mercado.

“Acreditamos que o futuro da advocacia passará por equipas altamente capacitadas tecnologicamente, mas sempre suportadas por uma forte componente humana, nomeadamente na capacidade de interpretar, aconselhar e compreender o contexto e as necessidades específicas de cada cliente”, acrescenta.

A boutique surgiu no mercado fruto de uma “tempestade perfeita”, como destaca Miguel Bento Ribeiro. Mas entre os fatores, destaca-se o facto dos fundadores terem identificado um segmento de mercado com elevado potencial: “clientes internacionais, nomeadamente high-net-worth individuals e investidores, bem como multinacionais ainda sem presença física em Portugal e PME portuguesas com presença ou ambição internacional, que valorizam um acompanhamento próximo, liderado diretamente por sócios, e soluções pragmáticas e integradas”.

“Entendemos que era o momento certo para lançar a BRF Legal, que nasce, assim, como uma ‘next generation firm’, posicionada não pela especialização numa única área, mas pelo tipo de cliente que serve, sofisticado, com ambição internacional e necessidades jurídicas complexas”, nota o managing partner.

Um posicionamento global desde o primeiro dia

“Nascida” já com um posicionamento muito internacional, Miguel Bento Ribeiro salienta que a prática da BRF Legal sempre esteve associada a clientes cujas decisões e investimentos atravessam várias jurisdições e isso “refletiu-se naturalmente no posicionamento da sociedade desde o primeiro momento”.

“Trabalhamos diariamente com estruturas internacionais, processos de mobilidade global e operações cross-border, o que torna inevitável uma abordagem global, não apenas conceptual, mas operacional”, refere.

Apesar de notas que não se consideram “singulares” no mercado, o managing partner destaca que num momento em que a advocacia se está a tornar cada vez mais “empresarial”, estão a tentar trazer o que de melhor se faz noutras áreas de serviços para esta que até então era tipicamente tradicionalista.

“Exemplo disso é a figura que criámos do cliente manager. Alguém exclusivamente responsável pelo acompanhamento dos clientes e que faz regularmente a ponte entre estes e a equipa jurídica e financeira, garantindo muito mais eficiência no processo e maior satisfação do cliente porque sente-se sempre acompanhado”, exemplifica.

Miguel Bento Ribeiro destacou ainda dois fatores que os distingue no mercado atual: a “experiência efetiva em operações cross-border” e o perfil dos clientes. “Trabalhamos, maioritariamente, com clientes sofisticados o que nos obriga a ir além da análise jurídica tradicional e a integrar uma dimensão estratégica e de negócio nas nossas recomendações”, aponta.













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No mercado, a BRF Legal posiciona-se na interseção entre tax, business e mobilidade global. Isto, porque os clientes enfrentam decisões que não são exclusivamente fiscais, societárias ou migratórias, são decisões “integradas”, que envolvem simultaneamente estruturação de investimentos, planeamento fiscal e mobilidade internacional. “A nossa aposta foi precisamente criar uma oferta que respondesse a essa realidade, permitindo ao cliente ter um único interlocutor para questões jurídicas complexas e transversais”, acrescenta.

Mas o managing partner revela que têm ainda vindo a apostar na propriedade intelectual, enquanto área “complementar essencial”, sobretudo em contextos internacionais e com o forte crescimento dos setores tecnológico e de R&D.

Crescimento sustentado e ambição internacional

Para os próximos anos, o principal objetivo da boutique é continuar a crescer de forma “sustentada”. “Apesar de estarmos numa fase de crescimento acelerado, temos sido bastante criteriosos na expansão da equipa e na seleção de projetos, precisamente para garantir que mantemos o nível de qualidade e proximidade que nos caracteriza”, alerta Miguel Bento Ribeiro.

O managing partner acrescenta ainda que estão focados no processo de internacionalização a curto/médio prazo, no reforço das áreas core e na consolidação da componente tecnológica.

“A internacionalização já faz parte integrante do nosso modelo de negócio, e pretendemos continuar a reforçar as nossas relações com parceiros e clientes em diferentes jurisdições”, sublinha. Em território nacional, assume que o foco continuará a ser consolidar a presença da BRF nas principais áreas de prática, “mantendo uma abordagem seletiva e alinhada com o nosso posicionamento de boutique especializada”.

À Advocatus, avança que estão a desenvolver um conjunto de parcerias, tanto a nível nacional como internacional, que são “muito relevantes” para o posicionamento da boutique e para a capacidade de resposta a projetos mais complexos. “Acreditamos num modelo híbrido, que combine crescimento interno sustentado com uma rede de colaboração estratégica”, acrescenta.

No que concerne às áreas de prática, revela que a prioridade é reforçar e aprofundar no “imediato” as áreas onde já têm uma forte especialização, em especial o tax e o migratório. “Paralelamente estamos a analisar a possibilidade de um maior investimento noutras áreas também importantes para os nossos clientes, em especial, corporate e M&A, real estate e laboral”, disse.

“Daqui a cinco anos, queremos que a BRF Legal seja reconhecida como uma boutique premium de referência em Portugal. Curioso, que já tivemos clientes importantes que chegaram pelo nosso email geral e que nos confidenciaram que foi após pesquisarem online. Que já aparecíamos como boutique de primeira em linha em Portugal para Tax e Migratório. Qual não foi o nosso espanto, uma vez ainda nem um ano de sociedade tínhamos”, conta o managing partner.

Miguel Bento Ribeiro avança ainda que gostavam de contar também com uma presença física que não se circunscreve a Portugal, mas apenas se tal não implicar a perda do ADN. “Mais do que crescimento em dimensão, o nosso foco é crescimento em qualidade, quer ao nível dos clientes, quer ao nível da equipa”, aponta.