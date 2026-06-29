Clubes da LALIGA aumentam o seu valor de mercado em 13% e ultrapassam os 20.900 milhões de euros

A avaliação agregada das equipas espanholas aumentou 2.475 milhões de euros nos últimos doze meses, impulsionada principalmente pelo crescimento do Real Madrid, FC Barcelona e Atlético de Madrid, embora o relatório também reflita uma revalorização progressiva dos clubes situados a meio da tabela.

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A maioria das equipas da LALIGA EA SPORTS já tem uma avaliação superior a 300 milhões de euros, enquanto os clubes que alternam entre a Primeira e a Segunda Divisão estão perto dos 100 milhões.

O estudo analisa o desempenho das entidades com base em mais de trinta indicadores económicos e desportivos, bem como parâmetros relacionados com a sua comunidade física e digital, transformação tecnológica, impacto social, academia, diversificação desportiva, mercado local e posicionamento da marca nas redes sociais.

A MÉDIA DE AUDIÊNCIA DUPLICA

O valor mediano dos clubes da LALIGA EA SPORTS, que representa o valor a meio da classificação, duplicou desde 2021, passando de €116,1 milhões para €258,3 milhões em 2026.

A evolução manteve-se estável entre 2021 e 2022, registou um aumento em 2023, diminuiu ligeiramente em 2024 e voltou a crescer nos últimos dois anos, com um avanço particularmente significativo em 2026.

Na LALIGA HYPERMOTION, a mediana apresentou uma evolução mais estável, de 30,4 milhões de euros em 2021 para os atuais 32,7 milhões. A principal queda ocorreu em 2024, quando caiu para 22,3 milhões, antes de recuperar valores próximos dos do início do período analisado.

REAL MADRID E BARCELONA

O Real Madrid volta a liderar a classificação com uma avaliação recorde de €6.978,3 milhões, mais 13,1% do que em 2025. Assim, o clube incorpora mais de 800 milhões de euros ao seu valor de mercado num só ano.

O relatório atribui esta evolução, entre outros fatores, ao funcionamento do renovado estádio Santiago Bernabéu e ao crescimento da sua atividade comercial, que inclui a renovação dos seus acordos com a Adidas e a Emirates.

O FC Barcelona está em segundo lugar, com uma avaliação de 6.491,2 milhões de euros, depois de ter crescido 16,7%. O clube tem cerca de 930 milhões de euros em comparação com o ano anterior, apoiados pela contenção dos gastos e pelas expectativas de receitas associadas ao novo Spotify Camp Nou.

O Atlético de Madrid completa o pódio com um valor de 2.508,6 milhões de euros, mais 19%. A sua avaliação está em linha com a utilizada pela Apollo Sports Capital na operação para adquirir a participação maioritária do clube.

Por outro lado, o Real Betis sobe ao quarto lugar após qualificar-se para a Liga dos Campeões e atinge uma avaliação de 516,6 milhões de euros, 9,5% mais. O clube verde e branco melhora em relação aos 471,9 milhões registados em 2025 e aos 430,9 milhões em 2023. A metodologia do relatório incorpora nesta edição projeções sobre receitas correspondentes às épocas 2025-2026 e 2026-2027.

O Sevilla FC está em segundo lugar, com uma avaliação de €465,1 milhões. Apesar da sua situação económica e desportiva, o estudo destaca o peso da sua trajetória nas competições europeias e a influência destes resultados na sua marca.

Por sua vez, a Real Sociedad mantém-se acima dos 450 milhões de euros, embora regista um ligeiro ajuste de 2,6%. O relatório também aponta para o Celta como o clube com o maior crescimento percentual da edição de 2026.