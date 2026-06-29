Comcast vai dividir negócios de comunicação social e de telecomunicações em duas empresas

Uma das empresas resultantes assumirá o nome da filial NBCUniversal, reunindo a NBC, os estúdios cinematográficos e a Sky. A outra empresa manterá o nome de Comcast e herdará as telecomunicações.

O grupo Comcast anunciou esta terça-feira que se vai dividir em duas entidades e separar as atividades de telecomunicações das atividades no setor dos meios de comunicação social, que incluem o grupo audiovisual britânico Sky e a filial NBCUniversal.

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“A Comcast Corporation anunciou hoje a sua intenção de se dividir em duas empresas independentes cotadas na bolsa”, uma das quais reunirá a NBCUniversal e a Sky, e que deverá ver a luz do dia dentro de um ano, anunciou a empresa, em comunicado.

Esta empresa de meios de comunicação assumirá o nome da filial NBCUniversal, enquanto a outra empresa resultante da cisão manterá o nome de Comcast e herdará as atividades de operador de cabo do grupo. No final da operação, “cada empresa estará em melhor posição para prosseguir as suas próprias prioridades estratégicas, investir no crescimento e criar valor a longo prazo para os acionistas enquanto entidade independente“, justificou o grupo.

Brian L. Roberts, atual CEO, “continuará a desempenhar um papel ativo na gestão” das duas empresas, enquanto Mike Cavanagh, atual codiretor-geral, passará a ser diretor-geral da NBCUniversal, e Michael Angelakis, antigo diretor financeiro, assumirá o cargo de diretor-geral da Comcast. Os atuais acionistas do grupo passarão a deter ações das duas entidades assim que estas forem separadas.

No arranque da sessão na bolsa em Wall Street, a norte-americana Comcast via as suas ações subir 8,33%, após o anúncio. A filial NBCUniversal, adquirida na totalidade pela Comcast em 2013, inclui, nomeadamente, a NBC, o canal financeiro CNBC, os estúdios cinematográficos e os parques temáticos da Universal, bem como canais por cabo como o Bravo.