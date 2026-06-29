Economia

Confiança dos consumidores e clima económico sobem em junho

Indicador de confiança dos consumidores aumentou em maio e junho. Indicador de clima económico também subiu entre abril e junho, superando o nível observado no início do ano.

Os consumidores portugueses estão mais confiantes e o clima económico também melhorou, superando o nível registado no arranque do ano, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta segunda-feira.

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De acordo com o organismo de estatística nacional, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em maio e junho, após ter diminuído nos três meses anteriores, de forma significativa em março, e de ter registado em abril o valor mais baixo desde novembro de 2023.

“A evolução do último mês resultou dos contributos positivos de todas as componentes: perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da realização de compras importantes por parte das famílias e da situação financeira do agregado familiar, assim como das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar”, detalha o INE.

O inquérito do INE conclui ainda que o saldo das apreciações sobre a evolução passada dos preços diminuiu nos dois últimos meses, após ter registado em abril o maior aumento desde maio de 2008, e o das expectativas sobre a evolução futura dos preços diminuiu entre abril e junho, depois dos aumentos alcançados nos três meses anteriores e de ter registado em março o valor mais elevado desde março de 2022.

Paralelamente, o indicador de clima económico aumentou entre abril e junho, após ter diminuído no mês anterior, superando o nível observado no início do ano. Nesta ótica, destaca-se a subida da confiança nos serviços, refletindo “os contributos positivos das opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas e das perspetivas relativas à evolução da procura”, e no comércio, associado ao volume de vendas e das perspetivas sobre a atividade nos próximos três meses.

Na indústria transformadora, o indicador estabilizou, tendo diminuído na construção e obras públicas, devido aos contributos negativos de ambas as componentes: perspetivas de emprego e apreciações sobre a carteira de encomendas.

Fonte: INE

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