Crédito à habitação acelera em maio e renova recorde acima dos 115 mil milhões de euros

O crédito à habitação continua a acelerar em Portugal. Em maio, o stock de empréstimos para a compra de casa subiu 10,8% em termos anuais, a taxa de crescimento mais elevada em mais de 23 anos, com a carteira dos bancos a atingir um novo valor recorde: 115,7 mil milhões de euros.

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Há dois anos que o stock de empréstimos à habitação cresce de forma ininterrupta, assinala o Banco de Portugal nos dados divulgados esta segunda-feira.

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A descida das taxas de juro desde o verão de 2024 ajuda a explicar esta evolução: por um lado, cada vez mais famílias recorrem ao banco para financiar a aquisição da habitação; por outro, diminuiu a intensidade dos reembolsos antecipados.

A este cenário juntaram-se medidas de medidas do Governo no apoio a jovens, nomeadamente a linha de garantia pública e a isenção de IMT, apoios que entidades como o Banco de Portugal e o Fundo Monetário Internacional (FMI) consideram que estão a sobreaquecer ainda mais o mercado da habitação e que se deve ponderar se devem ser descontinuadas.

Os dados do supervisor mostram que a carteira de empréstimos da casa aumentou 1,15 mil milhões de euros no mês passado face a abril, marcando o terceiro mês seguido com incrementos acima dos mil milhões mensais.

Na Zona Euro, os empréstimos para a compra de habitação sobem apenas 3%, ou seja, Portugal verifica um crescimento cerca de 4 vezes superior à média da região da moeda única.

No segmento do crédito ao consumo e outros fins também se registam subidas expressivas: o stock subiu 9,2% em termos anuais em maio, totalizando os 35,1 mil milhões de euros no final do mês passado. Na Zona Euro, os empréstimos ao consumo estão a subir ‘apenas’ 5,4%.

(Notícia atualizada às 11h39)