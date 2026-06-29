Dower Law Firm assessora a C2 Capital Partners na entrada no capital da Adventech

A Dower Law Firm assessorou a C2 Capital Partners na sua entrada no capital da Adventech, uma empresa portuguesa especializada em soluções tecnológicas para o tratamento de águas residuais industriais e efluentes gasosos, numa operação de investimento de 3 milhões de euros.

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A transação permitirá à Adventech acelerar a sua estratégia de crescimento, reforçar a sua capacidade de investigação e desenvolvimento e consolidar a sua posição no mercado nacional do tratamento de efluentes industriais de elevada complexidade.

Fundada em 2008, a Adventech desenvolve soluções integradas de engenharia ambiental, assegurando toda a cadeia de valor, desde a caracterização laboratorial e realização de testes-piloto até à engenharia, construção e operação de instalações de tratamento. A empresa atua nos setores farmacêutico, químico, petroquímico e agroindustrial.

A equipa da Dower Law Firm responsável pelo assessoramento jurídico da C2 Capital Partners foi liderada por Eduardo Castro Marques, sócio da área de Corporate e M&A, com o apoio dos associados Cláudia Rodrigues Carvalho e Francisco Duarte Rodrigues, tendo prestado assessoria em todas as vertentes jurídicas da operação, desde a estruturação e negociação até à implementação do investimento.

“A entrada da C2 Capital Partners no capital da Adventech implicou a estruturação e negociação de um conjunto de soluções jurídicas destinadas a acomodar os objetivos estratégicos de todas as partes envolvidas, assegurando simultaneamente as condições necessárias para o crescimento futuro da sociedade. A complexidade técnica do setor e a relevância estratégica do investimento tornaram esta uma operação particularmente interessante para a nossa equipa”, afirma Eduardo Castro Marques, sócio fundador da Dower Law Firm.