DS seguros escolhe ferramenta de IA da Minalea
A ferramenta my pitch, criada pela Minalea, já é usada por 150 mil consultores de redes de distribuição de seguros na Europa e está disponível para as redes da DS Seguros e Decisões e Soluções.
O Grupo DS disponibilizou a ferramenta de Inteligência Artificial my pitch a mais de mil profissionais das redes de distribuição da DS Seguros e da Decisões e Soluções, permitindo-lhes comparar produtos de seguros.
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O my pitch, desenvolvido pela empresa Minalea, permite aos profissionais comparar diferentes seguros, fornecendo informação técnica, comparativos entre produtos e “argumentos comerciais claros que facilitam a identificação da solução seguradora mais adequada a cada caso e a cada cliente”, explicam em comunicado.
O my pitch é atualmente utilizado por mais de 150 mil consultores de diversas redes de distribuição de seguros em toda a Europa.
Luís Tavares, Diretor Coordenador Nacional da DS, afirma que: “O investimento da marca nesta ferramenta digital, assente em Inteligência Artificial, que permitirá aos nossos colaboradores terem acesso a toda a informação detalhada, técnica, 100% fidedigna e comparativa entre seguros de todas as seguradoras, tornou-se fundamental para profissionalizar o aconselhamento que damos aos nossos clientes e garantir que os nossos clientes estão a optar mesmo pela melhor solução que existe no mercado para o seu caso.”
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