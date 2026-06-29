Mediação

DS seguros escolhe ferramenta de IA da Minalea

  • ECO Seguros
  • 18:00

A ferramenta my pitch, criada pela Minalea, já é usada por 150 mil consultores de redes de distribuição de seguros na Europa e está disponível para as redes da DS Seguros e Decisões e Soluções.

O Grupo DS disponibilizou a ferramenta de Inteligência Artificial my pitch a mais de mil profissionais das redes de distribuição da DS Seguros e da Decisões e Soluções, permitindo-lhes comparar produtos de seguros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Luís Tavares, diretor coordenador nacional da DS Seguros, em entrevista ao ECO Seguros - 03ABR24
Luís Tavares, diretor coordenador nacional da DS Seguros. “O investimento nesta ferramenta digital, que permitirá aos nossos colaboradores terem acesso a toda a informação detalhada, técnica, e comparativa entre seguros de todas as seguradoras, tornou-se fundamental”.Hugo Amaral/ECO

O my pitch, desenvolvido pela empresa Minalea, permite aos profissionais comparar diferentes seguros, fornecendo informação técnica, comparativos entre produtos e “argumentos comerciais claros que facilitam a identificação da solução seguradora mais adequada a cada caso e a cada cliente”, explicam em comunicado.

O my pitch é atualmente utilizado por mais de 150 mil consultores de diversas redes de distribuição de seguros em toda a Europa.

Luís Tavares, Diretor Coordenador Nacional da DS, afirma que: “O investimento da marca nesta ferramenta digital, assente em Inteligência Artificial, que permitirá aos nossos colaboradores terem acesso a toda a informação detalhada, técnica, 100% fidedigna e comparativa entre seguros de todas as seguradoras, tornou-se fundamental para profissionalizar o aconselhamento que damos aos nossos clientes e garantir que os nossos clientes estão a optar mesmo pela melhor solução que existe no mercado para o seu caso.”

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

DS seguros escolhe ferramenta de IA da Minalea

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Faturação da DS Seguros cresce 27% em 2025 para 11,2 milhões

Lusa,

A faturação da DS Seguros aumentou 27%, para 11,2 milhões de euros, em 2025 face a 2024, tendo a marca emitido novas apólices correspondentes a 23,7 milhões de euros em prémios.

1