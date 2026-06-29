DS seguros escolhe ferramenta de IA da Minalea

O Grupo DS disponibilizou a ferramenta de Inteligência Artificial my pitch a mais de mil profissionais das redes de distribuição da DS Seguros e da Decisões e Soluções, permitindo-lhes comparar produtos de seguros.

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O my pitch, desenvolvido pela empresa Minalea, permite aos profissionais comparar diferentes seguros, fornecendo informação técnica, comparativos entre produtos e “argumentos comerciais claros que facilitam a identificação da solução seguradora mais adequada a cada caso e a cada cliente”, explicam em comunicado.

O my pitch é atualmente utilizado por mais de 150 mil consultores de diversas redes de distribuição de seguros em toda a Europa.

Luís Tavares, Diretor Coordenador Nacional da DS, afirma que: “O investimento da marca nesta ferramenta digital, assente em Inteligência Artificial, que permitirá aos nossos colaboradores terem acesso a toda a informação detalhada, técnica, 100% fidedigna e comparativa entre seguros de todas as seguradoras, tornou-se fundamental para profissionalizar o aconselhamento que damos aos nossos clientes e garantir que os nossos clientes estão a optar mesmo pela melhor solução que existe no mercado para o seu caso.”