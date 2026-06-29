É oficial. Lusa e RTP assinam memorando de entendimento

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A RTP e a Lusa formalizaram esta segunda-feira o memorando de entendimento que pretende reforçar a eficiência do serviço público de media. O acordo estabelece um quadro de cooperação funcional e delimitada, afastando, qualquer cenário de fusão ou integração orgânica. Ambas as instituições sublinham a preservação total da sua autonomia editorial, jurídica, financeira e de gestão.

“O memorando vem consolidar a colaboração já existente do ponto vista editorial e alarga a outras áreas que poderão potenciar o serviço público das Partes. Esta colaboração entre a RTP e a Lusa deve assumir natureza pontual, funcional e delimitada às matérias que venham a ser acordadas entre as partes, sem prejuízo da plena autonomia institucional de cada entidade, da preservação da autonomia editorial, da independência jornalística e dos processos próprios de decisão de cada uma e sem qualquer cenário de fusão ou integração“, lê-se no documento.

A colaboração “visa contribuir para o reforço da eficiência e da capacidade de resposta dos serviços prestados por ambas as entidades, sem implicar qualquer integração orgânica, fusão institucional, subordinação funcional ou limitação da autonomia editorial, da independência jornalística e dos processos próprios de decisão da RTP e da LUSA”, reforçam as duas empresas.

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