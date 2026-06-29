Media

É oficial. Lusa e RTP assinam memorando de entendimento

O memorando não implica "qualquer integração orgânica, fusão institucional, subordinação funcional ou limitação da autonomia editorial, da independência jornalística", frisam as empresas.

 

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A RTP e a Lusa formalizaram esta segunda-feira o memorando de entendimento que pretende reforçar a eficiência do serviço público de media. O acordo estabelece um quadro de cooperação funcional e delimitada, afastando, qualquer cenário de fusão ou integração orgânica. Ambas as instituições sublinham a preservação total da sua autonomia editorial, jurídica, financeira e de gestão.

“O memorando vem consolidar a colaboração já existente do ponto vista editorial e alarga a outras áreas que poderão potenciar o serviço público das Partes. Esta colaboração entre a RTP e a Lusa deve assumir natureza pontual, funcional e delimitada às matérias que venham a ser acordadas entre as partes, sem prejuízo da plena autonomia institucional de cada entidade, da preservação da autonomia editorial, da independência jornalística e dos processos próprios de decisão de cada uma e sem qualquer cenário de fusão ou integração“, lê-se no documento.

A colaboração “visa contribuir para o reforço da eficiência e da capacidade de resposta dos serviços prestados por ambas as entidades, sem implicar qualquer integração orgânica, fusão institucional, subordinação funcional ou limitação da autonomia editorial, da independência jornalística e dos processos próprios de decisão da RTP e da LUSA”, reforçam as duas empresas.

Principais sinergias:

  • Cobertura Territorial e Rede de Correspondentes – A RTP poderá recorrer pontualmente à rede de correspondentes da Lusa (nacionais e internacionais) em locais onde a RTP não tenha presença própria. Esta colaboração está sujeita ao pagamento de um fee, a definir em regulamentação específica. A participação dos jornalistas é voluntária, respeitando sempre o estatuto profissional e os critérios editoriais de cada entidade.
  • Verificação de factos e combate à desinformação – A Lusa é definida como a parceira preferencial da RTP para projetos de fact-checking. A RTP tem liberdade para utilizar, divulgar ou integrar conteúdos do projeto “Lusa Verifica” nos seus próprios espaços informativos. Prevê-se a possibilidade de criarem metodologias ou ferramentas comuns para combater a desinformação.
  • Projetos conjuntos e iniciativas de interesse comum – As duas entidades podem apresentar candidaturas conjuntas a fundos ou mecanismos de financiamento (nacionais, europeus ou internacionais). Podem também colaborara na organização de seminários, debates ou conferências sobre temas de interesse comum.
  • Partilha de espaços físicos – Avaliação da partilha de espaços físicos (delegações nacionais ou internacionais) para melhorar a eficiência ou reforçar a presença territorial. A partilha de infraestruturas tem fins práticos e operacionais, sem implicar a mistura de serviços ou equipas. “A utilização de espaços físicos ao abrigo da presente cláusula terá natureza funcional e instrumental, não implicando integração de estruturas, serviços ou equipas”, lê-se no documento.
  • Tecnologia, inovação e eficiência operacional – Compromisso em avaliar soluções tecnológicas comuns para apoiar a atividade informativa e de gestão. As duas empresas assumem o compromisso em avaliar soluções tecnológicas comuns para apoiar as respetivas atividades.
  • Formação Profissional – Desenvolvimento de ações de formação para profissionais das duas empresas. O foco inclui jornalismo multimédia, inteligência artificial, análise de dados, segurança digital/cibersegurança e novas ferramentas de apoio à reportagem.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

É oficial. Lusa e RTP assinam memorando de entendimento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Entrevista
“Se estivesse do lado da Sport TV, teria comprado patrocínio na LiveMode”

João Mesquita, general manager da LiveMode TV, aponta as oportunidades, ambições e modelo de negócio do canal que está a desafiar a lógica tradicional de transmissão do Mundial.

Carla Borges Ferreira, Diogo Simões,

Ideias +M
+Media Leaders decorre a 1 de julho. Conheça o regulamento

Já estão escolhidos os vencedores da primeira edição dos +Media Leaders. Antes de revelados os premiados, e após a intervenção de António Leitão Amaro, pode assistir ao debate.

+ M,

Media
Lusa e RTP assinam acordo que inclui partilha de instalações

Ambas prometem manter "total autonomia editorial" e excluem "qualquer cenário de fusão". Pretendem "potenciar a cobertura jornalística" e desenvolver projetos em áreas como tecnologia e informação.

Lusa,