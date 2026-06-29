Entradas da ISDIN, Ahorramas e Fluidra no Merco 2026 sustentam o peso do consumo, da saúde e da indústria na reputação empresarial

Entre as principais novidades está a entrada da Fluidra, juntamente com outras empresas como a Ebro Foods ou a Desigual, enquanto no Top 100 estão empresas incorporadas como a ISDIN, que ocupa o 79.º lugar, e a Ahorramás, que está no 90.º lugar. Estas novas adições ocorrem num contexto em que os setores mais próximos do consumidor e com maior exposição social estão a reforçar a sua proeminência no ranking.

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Do ponto de vista setorial, o surgimento destas empresas destaca o maior peso das empresas ligadas ao consumo final e ao bem-estar. Na distribuição alimentar, a entrada da Ahorramás integra um ambiente altamente competitivo liderado pela Mercadona, mas no qual operadores como Lidl, Carrefour, Eroski e Amazon também se destacam, refletindo a intensidade de um setor-chave devido ao seu impacto direto no consumo doméstico.

No campo da saúde e dos cuidados pessoais, a incorporação do ISDIN reforça o dinamismo de um segmento em crescimento, impulsionado pela crescente procura por soluções relacionadas com o bem-estar. Este posicionamento ocorre em paralelo com a proeminência de grandes empresas farmacêuticas e de bens de consumo como a Bayer, Novartis ou Pfizer.

Por sua vez, a entrada da Fluidra destaca a importância da indústria no tecido empresarial espanhol. O seu perfil, marcado pela internacionalização e capacidade de exportação, coloca-o em linha com outras empresas industriais e de infraestruturas com forte presença global, como a Siemens, Airbus, Acciona e ACS, que continuam a ser intervenientes-chave na projeção externa da economia espanhola.

Em conjunto, estas adições reforçam uma tendência em que os fatores reputacionais estão cada vez mais ligados à capacidade das empresas de se conectarem com o cliente, adaptarem-se a ambientes competitivos complexos e manterem uma proposta de valor sólida em mercados em transformação.

Pelo terceiro ano consecutivo, a 26.ª edição do Merco aumentou o número de empresas analisadas para 200, oferecendo uma visão mais completa do tecido empresarial espanhol baseada em 64.764 inquéritos, 7 avaliações e 29 fontes de informação.

Neste contexto, o ranking volta a colocar a Inditex, a Mercadona e o Grupo Social ONCE como as empresas com melhor reputação em Espanha, consolidando a liderança dos grandes grupos de distribuição, consumidores e serviços no topo do ranking.