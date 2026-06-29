Espanha aumenta previsão de crescimento da economia para 2,6% este ano

O Governo de Espanha prevê que a economia do país cresça 2,6% este ano, mais quatro décimas do que na estimativa anterior, anunciou esta segunda-feira o Executivo. Para 2027, a previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,2% (mais uma décima do que no cálculo anterior) e que o aumento se mantenha sempre acima dos 2% até 2029, acrescentou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo.

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As estimativas anteriores do Governo espanhol foram anunciadas em novembro de 2025 e mantidas em abril passado. O Governo espera também que a taxa de desemprego em Espanha, uma das maiores da União Europeia (UE), fique abaixo dos 10% este ano de forma sustentada, disse o ministro Carlos Cuerpo, que falava numa conferência de imprensa em Madrid após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Espanha fechou 2025 com uma taxa de desemprego de 9,93%, que subiu para 10,83% no primeiro trimestre deste ano, segundo dos dados oficiais mais recentes. A estimativa de hoje do Governo é que a taxa de desemprego passe a 9,9% no final de 2026 e continue a descer progressivamente até 8,5% em 2029.

O executivo de Espanha aprovou hoje, nesta reunião extraordinária, o quadro macroeconómico que servirá de base ao projeto de Orçamento do Estado para 2027 que pretende enviar ao parlamento. Se concretizar esse objetivo, será o primeiro projeto de Orçamento do Estado que o atual Governo, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, envia ao parlamento nesta legislatura, que arrancou em 2023. Será também o último, uma vez que a legislatura termina em 2027, ano em que terá de haver eleições.

O Governo não apresentou proposta de Orçamento nesta legislatura por falta de garantia de apoios suficientes para ser aprovado no parlamento, uma vez que não tem uma maioria absoluta de apoio na câmara e depende de uma ‘geringonça’ de vários partidos para aprovar legislação.

A revisão hoje em alta das perspetivas de crescimento do PIB “sustenta-se na descalada da guerra do Irão, na eficácia do plano de resposta [do executivo espanhol ao conflito] e no dinamismo confirmado pela economia nos primeiros meses do ano”, explicou hoje o Ministério da Economia, num comunicado. O crescimento da economia espanhola continuará apoiar-se este ano e nos próximos na procura interna (tanto no consumo privado como no investimento), segundo o Governo. Espanha continuará, por outro lado, “a crescer acima das principais economias” europeias, destacou ainda o executivo.

“A economia espanhola confirma a sua força e permite-nos rever em alta o crescimento, mesmo num contexto internacional ainda exigente”, sublinhou o ministro da Economia. A nova previsão do Governo é agora mais otimista do que as mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos) ou do Banco de Espanha. A OCDE prevê que Espanha cresça 2,2% este ano, o FMI 2,1% e o Banco de Espanha 2,3%.

A economia de Espanha cresceu 2,8% em 2025, segundo os dados mais recentes do INE. A procura interna (consumo e investimento) continuou a ser o motor do crescimento e contribuiu com 3,5 pontos para o PIB do quarto trimestre de 2025, enquanto a procura externa (importações e exportações) teve um contributo negativo de -0,8 pontos, segundo os dados do INE. Já a economia da zona euro cresceu 1,5% e a da União Europeia 1,6% em 2025, segundo o Eurostat.