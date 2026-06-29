Eurostat vai rever PIB per capita português perante novos dados da população

O gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, anunciou esta segunda-feira que irá recalcular indicadores anteriormente publicados, como o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, quando receber novos dados portugueses, após a revisão relacionada com o aumento populacional.

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“Os indicadores derivados que utilizam valores populacionais no denominador, como o PIB per capita, serão eventualmente recalculados quando os novos dados forem recebidos e validados. O Eurostat utilizará e publicará os dados recebidos de Portugal, incluindo dados históricos, assim que os necessários controlos de qualidade tenham sido concluídos”, indica o Eurostat numa resposta escrita hoje enviada à Lusa.

Uma semana depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter anunciado uma revisão de indicadores per capita devido à revisão das estimativas anuais de população residente, o Eurostat assinala que “alinhará o seu trabalho com o calendário estabelecido e anunciado por Portugal”.

“Assim que o Eurostat receber e validar os dados, os indicadores serão recalculados e publicados”, reforça. No que diz respeito às contas nacionais e aos indicadores relacionados com a população ativa, o Eurostat recomenda, nesta resposta à Lusa, “a reconstituição retrospetiva dos dados na maior medida possível, de forma a garantir a continuidade das séries históricas”.

Na semana passada, o INE anunciou que vai rever todos os indicadores per capita, como o PIB, emprego ou questões relacionadas com a justiça, educação ou saúde.

“A revisão das estimativas anuais de população residente para os anos de 2021 a 2024 tem impacto em diversas operações estatísticas do INE, nomeadamente na calibração (extrapolação) dos resultados de inquéritos por amostragem, com destaque para o inquérito ao Emprego”, com impacto nos “resultados das Contas Nacionais”, que “terão de ser reavaliados”, indicou o INE.

De acordo com o gabinete estatístico português, nas contas nacionais, a avaliação da atividade económica inclui uma parcela que é estimada “tendo em consideração a população empregada do Inquérito ao Emprego”, pelo que o valor deverá alterar-se, já que o número de desempregados é percentualmente inferior, dado que a população total foi revista em alta ao longo dos últimos anos.

Além disso, “a revisão da população implica a atualização dos vários indicadores por habitante ou per capita, que utilizam a população residente no denominador, disponibilizados pelo INE no Portal das Estatísticas oficiais”, pelo que a maioria dessas revisões serão divulgadas nos próximos meses, adiantou.

A revisão do PIB e do PIB per capita que terá impacto nos valores apresentados por Portugal junto das instituições europeias, e que serviram por base a atribuição de fundos ou candidaturas a projetos, só poderá ser feita após a revisão das contas nacionais de 2021 a 2026, em março de 2027.