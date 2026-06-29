FIF Portugal organiza seminário sobre Open Insurance

A FIF Portugal organiza, no dia 3 de julho, um seminário dedicado ao Open Insurance. O evento realiza-se de manhã na sede da Abreu Advogados, em Lisboa.

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O seminário irá discutir como saber uniformizar e controlar os dados, que informação deverá permanecer na esfera dos segredos comerciais das seguradoras, e como transformar dados em valor, entre outros temas.

O programa inclui três mesas-redondas com representantes de startups, corretoras, associações e empresas tecnológicas, entre os quais figuram Ana Teixeira (Mudey), André Gil (Doutor Finanças), João Pedro Madureira (Uthere Partners), José Lino Ferreira (MPM Software), Leandro Fernandes (Lluni), Manuel Brandão (Crafteer), Mário Vinhas (MDS Group), Nuno Martins (APROSE) e Vinay Pranjivan, da DECO PROteste e membro do Insurance and Reinsurance Stakeholder Group da EIOPA, entre outros.

O evento organizado pela FIF Portugal, ecossistema dedicado à inovação nos setores dos seguros, banca, pagamentos e saúde, será moderado pelos membros Paulo Padilha, Miriam Nicolau da Costa, Nair Mendonça e Nuno Sapateiro.

A participação no seminário é gratuita, com inscrição obrigatória que deve ser realizada no site da FIF Portugal.