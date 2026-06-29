Filipe Anacoreta Correia é o novo sócio da Schiappa Cabral & Associados
Numa altura em que o fundador do escritório, Pedro Schiappa Cabral, deixa as suas funções executivas, Pedro Teles Feio e Filipe Anacoreta Correia assumem a condução do escritório.
Filipe Anacoreta Correia integra como sócio a sociedade Schiappa Cabral & Associados. Numa altura em que o fundador do escritório, Pedro Schiappa Cabral, deixa as suas funções executivas, Pedro Teles Feio e Filipe Anacoreta Correia assumem a condução do escritório.
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Filipe Anacoreta Correia foi como Vice-Presidente de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa e assume assim o regresso à sua atividade profissional. Além da área corporate, M&A e contencioso, o escritório assume agora também a dimensão do direito público com a integração de Cecília Anacoreta Correia como of counsel.
O escritório é focado na prestação de serviços jurídicos a empresas, investidores, fundos de investimento, private equity e family offices, proporcionando aos seus clientes um conjunto de competências e de serviços especializados, que lhes permita acrescentar valor e eficiência aos seus projetos, investimentos e atividades.
Anacoreta Correia foi Deputado na Assembleia da República, eleito pelo CDS/PP pelo círculo de Lisboa, entre 2016 e 2019. Integrou a Comissão de Assuntos Europeus a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Foi eleito vereador da Câmara Municipal de Lisboa para o mandato 2021-2025, tendo sido nomeado Vice-Presidente da Câmara pelo presidente Carlos Moedas. Assumiu os pelouros de Finanças e Recursos Humanos, Mobilidade, Departamento Jurídico, ligação à Assembleia Municipal de Lisboa e Coordenação Geral.
Foi também o Coordenador e principal responsável na CML pela preparação e organização da Jornada Mundial da Juventude.
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