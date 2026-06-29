Hospital Universitário Rey Juan Carlos realiza a sua primeira mastectomia robótica, que reduz a cicatriz visível e melhora a recuperação

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos, um hospital público da Comunidade de Madrid, realizou recentemente com sucesso a sua primeira mastectomia robótica, um novo avanço no desenvolvimento da cirurgia robótica no centro, especialmente destinado a melhorar não só os resultados cirúrgicos, mas também a recuperação física, estética e emocional de pacientes com patologia mamária.

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A intervenção, realizada com o sistema robótico Da Vinci Xi – um dos três robôs com estas características que o hospital Mostole possui, o primeiro na Comunidade de Madrid a ter três Da Vinci – permite a realização de uma mastectomia com preservação da pele e do complexo mamilo-aréola em pacientes em que a remoção mamária é indicada. “A cirurgia robótica ajuda-nos a oferecer uma técnica menos agressiva, com uma cicatriz menos visível e com um impacto muito positivo na perceção corporal do paciente”, explica a Dra. María de Matías, diretora associada do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do centro.

Segundo o hospital, ao contrário da mastectomia convencional, em que a incisão é normalmente feita na própria mama ou em redor do mamilo, esta abordagem permite o acesso através de uma pequena incisão de cerca de 3 cm localizada na linha axilar média. A partir daí, o tecido mamário é ressecado e, subsequentemente, reconstruído, evitando cicatrizes visíveis na mama e preservando a sua aparência externa em maior grau.

A preservação da pele e do mamilo é especialmente relevante numa cirurgia com um peso emocional significativo para a mulher. Neste sentido, o Dr. De Matías sublinhou que, graças aos avanços no diagnóstico e tratamento do cancro da mama, muitas pacientes hoje têm uma sobrevivência muito longa, pelo que “é essencial que, para além de tratar a doença, também cuidemos do bem-estar, autoestima e conforto subsequentes da paciente com o seu próprio corpo.”

MAIS PRECISO E MENOS AGRESSIVO

Embora a mastectomia que poupa pele e mamilos possa ser realizada com outras abordagens, as abordagens robóticas oferecem importantes vantagens técnicas. A visão ampliada e tridimensional deste sistema, juntamente com a mobilidade dos seus braços articulados, facilita a dissecação e permite diferenciar mais claramente o tecido adiposo do tecido mamário, ajudando a remover o tecido que deve ser removido com maior precisão.

Além disso, o uso do robô ajuda a reduzir a complexidade de uma cirurgia que, por laparoscopia, pode ser particularmente laboriosa e demorada. “A robótica simplifica os tempos cirúrgicos, melhora o controlo do sangramento e permite ao cirurgião trabalhar sentado, com maior ergonomia e menos fadiga, o que é importante porque a parte final da intervenção é geralmente a mais exigente do ponto de vista técnico”, afirma o especialista.

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos tem praticado cirurgia robótica desde o seu lançamento em 2012 e, desde 2014, tem sido progressivamente incorporada no tratamento da patologia oncológica em diferentes especialidades. Atualmente, esta tecnologia faz parte da atividade cirúrgica habitual do centro e é aplicada em procedimentos de Ginecologia, Urologia, Cirurgia Geral e Digestiva, Otorrinolaringologia e Cirurgia Torácica, entre outras áreas.

A mastectomia robótica requer uma colaboração próxima entre as equipas cirúrgicas envolvidas. Neste caso, o procedimento é realizado em conjunto com o Dr. David Peinado, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, cuja participação e a da sua equipa são fundamentais para concluir a reconstrução mamária através da mesma incisão axilar.

Após a resseção do tecido mamário, a equipa de Cirurgia Plástica coloca, consoante as características de cada paciente, uma prótese, um implante ou um expansor, com o objetivo de reconstruir imediatamente a mama e alcançar um resultado anatómico e estético satisfatório. A Dra. Karen Pilar Reyes Palomino também participa neste trabalho conjunto como especialista na equipa de Ginecologia.

Até agora, o hospital Mostoleño realizou três intervenções com estas características, todas com evolução favorável. Com base na experiência inicial da equipa, uma das vantagens adicionais desta abordagem é que os pacientes podem receber alta no dia seguinte, em comparação com os dois ou três dias após a admissão que uma mastectomia convencional frequentemente exige.

CIRURGIA ROBÓTICA

Para a equipa do Hospital Universitário Rey Juan Carlos, este novo procedimento confirma o valor da cirurgia robótica como ferramenta para avançar para uma medicina mais precisa, menos invasiva e mais focada na qualidade de vida. E o facto é que “a robotização não substitui os critérios do cirurgião, mas expande as suas capacidades técnicas e permite que os seus benefícios sejam transferidos para procedimentos cada vez mais complexos”, insiste o diretor adjunto do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia.

A Dra. De Matías acredita também que a incorporação progressiva de novas ferramentas digitais e inteligência artificial no ambiente cirúrgico permitirá que a segurança das intervenções continue a ser melhorada. “A inteligência artificial não vai substituir o cirurgião, mas vai ajudar-nos a ser melhores, a identificar estruturas de risco e a operar de forma mais segura”, salienta.

Com a incorporação da mastectomia robótica no seu portefólio de serviços, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos dá mais um passo na consolidação da cirurgia robótica como tecnologia transversal ao serviço de diferentes especialidades e, neste caso, especialmente destinada a reduzir o impacto físico e emocional da cirurgia mamária.