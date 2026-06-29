Riscos & Produtos

Innovarisk com novo seguro para automóveis acima dos 150 mil euros

  • ECO Seguros
  • 15:40

A Innovarisk relançou a sua solução de seguros para automóveis de luxo, com uma apólice all-risks de danos próprios e coberturas reforçadas, sem limite máximo de capital seguro.

A Innovarisk, agência de subscrição especializada, voltou a disponibilizar no mercado a solução de seguros para automóveis de luxo, agora com uma apólice all-risks de Danos Próprios. O produto, dirigido a proprietários de veículos com valor mínimo de 150.000 euros, regressa com novas coberturas face à versão anterior e sem limite máximo de capital seguro, enquadrando desde superdesportivos e edições limitadas até coleções privadas de elevado valor.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Kathrin Schneider, Diretora de Marketing da Innovarisk. “Os automóveis de luxo não são apenas meios de transporte. São ativos patrimoniais, muitas vezes com valor emocional e potencial de valorização”.

A nova solução cobre danos acidentais frequentemente excluídos do mercado tradicional, tanto em circulação como com o veículo estacionado, e calcula o prémio em função dos quilómetros percorridos.

Entre as coberturas disponíveis estão situações específicas como a permanência do veículo em oficina durante revisão ou manutenção e a participação em exposições. A apólice não impõe limite ao número de viaturas, permitindo segurar coleções inteiras num único contrato. A cobertura base abrange Portugal e Espanha, com possibilidade de extensão à Europa.

“Os automóveis de luxo não são apenas meios de transporte. São ativos patrimoniais, muitas vezes com valor emocional e potencial de valorização”, afirmou Kathrin Schneider, Diretora de Marketing da Innovarisk.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Innovarisk com novo seguro para automóveis acima dos 150 mil euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Innovarisk reforça coberturas nos seguros profissionais

ECO Seguros,

A agência de subscrição responde aos corretores, alargando coberturas e alcançando novos grupos profissionais, ao aperfeiçoar o seu seguro de Responsabilidade Civil Profissional.