Innovarisk com novo seguro para automóveis acima dos 150 mil euros

A Innovarisk, agência de subscrição especializada, voltou a disponibilizar no mercado a solução de seguros para automóveis de luxo, agora com uma apólice all-risks de Danos Próprios. O produto, dirigido a proprietários de veículos com valor mínimo de 150.000 euros, regressa com novas coberturas face à versão anterior e sem limite máximo de capital seguro, enquadrando desde superdesportivos e edições limitadas até coleções privadas de elevado valor.

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A nova solução cobre danos acidentais frequentemente excluídos do mercado tradicional, tanto em circulação como com o veículo estacionado, e calcula o prémio em função dos quilómetros percorridos.

Entre as coberturas disponíveis estão situações específicas como a permanência do veículo em oficina durante revisão ou manutenção e a participação em exposições. A apólice não impõe limite ao número de viaturas, permitindo segurar coleções inteiras num único contrato. A cobertura base abrange Portugal e Espanha, com possibilidade de extensão à Europa.

“Os automóveis de luxo não são apenas meios de transporte. São ativos patrimoniais, muitas vezes com valor emocional e potencial de valorização”, afirmou Kathrin Schneider, Diretora de Marketing da Innovarisk.