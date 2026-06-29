Já há mais de 100 mil contribuintes a pagar Adicional ao IMI
Fatura do adicional ao IMI abrangeu um total de 613 mil prédios, com as empresas a suportarem a maior fatia no ano passado. Número de famílias abrangidas sobe mais de 20%.
O número de contribuintes que tiveram de pagar Adicional ao IMI (AIMI) ascendeu a 101.820 pessoas no ano passado, ultrapassando assim pela primeira vez a fasquia dos 100 mil, noticia o Jornal de Negócios (acesso pago).
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Segundo as estatísticas oficiais divulgadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), trata-se de um aumento de 8,9% face ao ano anterior — o maior desde que este imposto foi criado –-, com o número de contribuintes singulares (incluindo heranças indivisas) a crescer 22%, para 19.002, enquanto as empresas somaram mais 6%, para 82.818.
No último ano, o AIMI incidiu sobre um total de 613.618 prédios, mais 7,4% do que em 2024, tendo rendido 176,15 milhões de euros aos cofres do Estado, o que representa uma subida homóloga de 14%.
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