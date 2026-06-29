“Já não é só lançar um sabor. Esse mundo acabou”. Joana Dias, da Longa Vida, na primeira pessoa

Joana Dias é a nova diretora de marketing da Longa Vida. Na sua primeira entrevista, desde que assumiu o cargo, aponta que o caminho será o da continuidade da estratégia.

Yoggi, Yoco, I Love Kéfir e Lindahls são algumas das marcas que compõem o vasto portefólio da Longa Vida. Num ano em que a joint-venture entre a Nestlé e a Lactalis celebra duas décadas, Joana Dias assumiu este mês a direção de marketing da operação em Portugal. Após três anos no grupo a liderar as categorias de Adult Drinks, Saúde e Kids, a responsável sucede a João Maria Magueijo — que transitou para Category & Business Development Director no Grupo Lactalis –, assumindo também um lugar no board da empresa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O caminho passará por uma estratégia de continuidade. “A nossa estratégia é desenhada num plano a três anos. Claro que há sempre novas tendências a emergir, mas a base está muito bem sedimentada, não só para marketing, como para as equipas de vendas e de logística. É um trabalho conjunto com os seus ajustes à esquerda ou à direita”, explica Joana Dias em entrevista ao +M.

Com a empresa posicionada estrategicamente como challenger num mercado altamente competitivo, o motor de crescimento é a inovação — área que absorve 25% do investimento total da companhia. O foco operacional concentra-se, atualmente, em cinco das 15 marcas do portefólio.

“O iogurte é uma commodity. 97% dos lares portugueses compram iogurtes, mas a categoria tem muitos segmentos. Nestas cinco marcas, jogamos em cinco segmentos diferentes”, detalha a diretora.

A Yoggi tem a missão de manter a liderança nos iogurtes líquidos. A I Love Kéfir é assumida como a “prioridade nº 1 da empresa” num mercado em explosão a duplo dígito. Já Lindahls posiciona Portugal como a incubadora europeia para o segmento das proteínas e a Yoco atua como marca bandeira infantil fortemente alavancada em licensing — como a parceria com a Disney. Finalmente, a Leiteira foca-se em reforçar a liderança nas sobremesas lácteas.

Embora o ecossistema europeu traga capacidade de escala, a gestão local tem um peso determinante. “A Leiteira, por exemplo, é um pouco follower da estratégia global. Mas não podemos esquecer que em Portugal temos uma gestão local. Fazemos inovação, pensamos e lançamos produtos”, sublinha. Há casos de marcas 100% geridas em Portugal, como a Yoggi ou a mascote da Yoco, e casos de adaptação local de marcas europeias, como o I Love Kéfir, que em Portugal conta com a nutricionista Lara Rodrigues como embaixadora para gerar diferenciação.

Apesar do foco estratégico nestas cinco insígnias, o portefólio obriga a equilíbrios. Os iogurtes bicompartimentares (aqueles em que se despeja o cereal), que representam um volume importante, exigem uma gestão mais tática. ‘É um mercado dificílimo de inovar e, portanto, obviamente que não o podemos abandonar, mas não está no nosso top of mind, justifica a diretora.

A evolução da aposta no Kéfir é um exemplo da complexidade de gerir marcas à escala global. O novo nome, I Love Kéfir, adotado num processo liderado por Portugal, Espanha e Itália que demorou dois anos, surgiu da necessidade de uniformizar a identidade transversalmente, uma vez que não se queria continuar a utilizar a marca umbrella Nestlé como uma marca específica para este segmento.

“Todos os países têm de estar confortáveis. No início estávamos receosos. É um nome arrojado que mete inglês no meio“, admite. Mudar uma marca em franco crescimento exigiu múltiplos estudos. “Os testes diziam que este era o caminho e que este caminho era mais forte do que o atual. Estamos a crescer substancialmente. Fomos pela primeira vez para televisão e foi uma forma de humanizar mais a marca, passando da comunicação muito funcional e de saúde para ‘a tua dose diária de amor’.”

Para uma marca líder como a Yoggi, o desafio estratégico é outro: reinventar a categoria dos líquidos. Com a transferência de muitos consumidores para os segmentos da saúde, proteínas e kéfir, os segmentos mais clássicos sofrem quedas. “Já não basta trazer sabores de verão”, aponta. Qual é o futuro dos líquidos em Portugal? Joana aponta vários possíveis caminhos. “Há muitas pessoas que continuam a gostar da indulgência. Temos também uma população a envelhecer bastante, portanto há uma inversão de pirâmide que também pode ser interessante”, aponta.

“As pessoas, consoante vão envelhecendo, normalmente não consomem tantos sólidos, consomem mais líquidos. Estas pessoas estão à procura de benefícios específicos que não têm tanto a ver com a saúde dos jovens de hoje em dia, digamos assim”, concretiza. Também a tendência de imigração “pode abrir muitas portas”.

Questionada se o caminho pode passar por refeições em líquido, considera que esse não é o papel de Yoggi. “Será que Yoggi tem elasticidade suficiente para suprir uma refeição? Temos dúvidas internamente sobre isso. Mas sim, isso seria um exemplo de de como reinventar uma categoria.”

Para dar resposta a este nível de exigência, a antecipação é vital, o que gera uma “dualidade dura de viver” no planeamento diário. O processo de inovação na indústria exige, no mínimo, um ano de trabalho de research & development (R&D) e afinações com as fábricas.

“Eu neste momento não estou no plano de 2027, já estou a trabalhar em 2028. Operacionalmente estou no ano em curso, em setembro terei o plano de media de 2027 fechado, mas a estratégia de produto já está em 2028“, reflete.

Tendo em conta esta dinâmica, existem processos internos concretos para facilitar o pensamento. “Está tudo estrategicamente pensado para as pessoas terem disponibilidade mental para poderem estar em 2028, porque não conseguimos estar em três sítios ao mesmo tempo”, reflete a diretora de marketing da Longa Vida.

Para sustentar esta cadência, Joana Dias lidera uma estrutura de marketing dividida em três eixos vitais:

Gestão de Marca: Composta por dois groupbrand managers, uma seniorbrand manager e quatro brand managers, que gerem as cinco marcas pilar e os projetos táticos.

Composta por dois groupbrand managers, uma seniorbrand manager e quatro brand managers, que gerem as cinco marcas pilar e os projetos táticos. Estúdio Interno: Uma equipa de três designers que garante a produção de packaging e materiais de comunicação, prestando também serviço aos mercados de Espanha e Itália.

Uma equipa de três designers que garante a produção de packaging e materiais de comunicação, prestando também serviço aos mercados de Espanha e Itália. Comunicação Externa: Uma responsável pelas relações institucionais e Relações Públicas.

No ecossistema de parceiros, a operação conta com a Zenith para o planeamento de meios (via acordo europeu) Já a relação com a Leo divide-se em duas frentes. A agência assume a estratégia digital da marca I Love Kéfir e atua no pensamento estratégico nas marcas Yoggi e Longa Vida. Sobre esta última marca, Joana Dias levanta a ponta do véu: “vai ter algumas novidades no futuro”. A Notable é a agência de influencers para Lindahls, Yoco e Yoggi. Em PR, trabalham com a Burson.

A tecnologia já é uma realidade operacional na equipa, com a integração da inteligência artificial como um “braço direito”. Para além dos copilotos de produtividade, a equipa utiliza plataformas de IA específicas para marketing. “Discutimos com os nossos lactamates [termo interno da Lactalis] acerca de imagem, insights e packaging gerados por IA“, partilha a diretora. Ainda assim, nada substitui o contacto com o terreno. Recentemente, toda a empresa — do CEO à base — participou num dia de sampling de produto nos supermercados para ouvir o consumidor no momento da decisão de compra.

Mas a recolha de insights estende-se até à sua própria casa. Mãe de dois filhos, de três e cinco anos, confessa ter uma “mini incubadora de ideias” vital para o segmento infantil, onde fazer estudos de mercado é naturalmente mais complexo.

“Os meus filhos provam os produtos e dizem-me a verdade, porque peço sinceramente. Quando estamos mais perto do consumidor, entendemos melhor. Tenho dois miúdos que estão na idade de Yoco, e na parte dos licensings é muito interessante perceber: a minha filha tem 70 ‘Stitch’ aqui em casa e entende-se a febre. Não definem a escolha do licensing, porque isso seria um bocadinho inconsciente, mas dá para sentir e apalpar muita coisa“, partilha.

Apesar destes insights informais, a pesquisa rigorosa não é deixada de lado. A diretora revela que a empresa realizou recentemente — e pela primeira vez desde que integrou a estrutura — um focus group com crianças pequenas. ‘É um processo difícil, mas é chave. Tínhamos um objetivo concreto a ver com a mascote e ouve-se muita coisa interessante. É a melhor maneira de nos reinventarmos e estarmos ao dia das trends ‘, salienta.”

A família é também a sua âncora fora do trabalho. “São a minha prioridade número um. Quando estou com eles, não tenho telefones, não tenho nada, estou para eles.” No entanto, faz questão de não anular a sua individualidade: “A Joana como mulher não acabou porque foi mãe, pelo contrário. Gosto muito de sair, adoro ler. Tenho uma nova paixão: comprei um Kindle e a minha vida mudou.”

O atual cargo é o culminar de um percurso que passou pela Peugeot, Nestlé (gelados), Heineken (cerveja) e Unilever (gelados e desodorizantes). Os três anos em que viveu e trabalhou em Espanha foram definidores para a sua visão de negócio, obrigando-a a gerir rotas de autovendas para milhares de cafés e restaurantes. “É ótimo entender a big picture de um mercado de 15 milhões de consumidores e conhecer outras culturas e formas de pensar dentro das próprias multinacionais.”

Esta bagagem tornou-a intolerante à estagnação. “Incomoda-me muito quando se diz: ‘sempre foi assim’. Já vi e vivi tanto mundo que o ‘sempre foi assim’ transtorna-me. Tenho vontade de fazer diferente, de ter energia. Se deixamos isto entrar numa rotina e nos acomodamos, as pessoas desmotivam”, adverte.

A transição de par para chefia na Longa Vida obriga-a a um novo papel para quem está na estrutura. “É um desafio inspirador perceber que a empresa acredita nas pessoas e nos planos de desenvolvimento. Sou uma otimista analítica, que gosta de números, mas também de trabalhar as equipas de dentro para cima. O meu maior desafio é deixar um legado e contribuir para o sucesso da empresa”.

Outro grande desafio é o futuro. “Obviamente que já não é só lançar um sabor. Esse mundo acabou. Estamos numa fase de entender o que é que estas pessoas precisam, porque as pessoas estão cá à mesma e consomem. 97% dos lares portugueses têm iogurtes. É a categoria alimentar mais comprada. É agora perceber o que é que estas pessoas querem e precisam consumir”, conclui.