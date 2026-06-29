Leilão de baterias marcado para 14 de setembro com ganhos anuais para os municípios

O Governo vai avançar com um leilão de baterias no próximo mês de setembro. Uma das novidades, destacada pelo secretário de Estado da Energia, é a remuneração aos municípios: passam a receber uma fatia da receita anual dos projetos de armazenamentos instalados no seu território.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Até hoje, falava-se quase sempre do momento da construção. Damos o passo em frente. Os municípios passam a participar no valor que geram através de uma percentagem da receita anual“, introduziu o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, no evento de apresentação da Estratégia Nacional para o Armazenamento de Eletricidade e outras medidas nesta área, incluindo o lançamento de um leilão.

O recém-eleito diretor geral da Energia e Geologia, Alexandre Santos, explicou que, até meados de setembro, vai decorrer um período para testar o desenho das peças, identificar ajustes necessários e reforçar a clareza das regras. No dia 14 de setembro espera-se a realização efetiva do leilão.

A concurso estarão 750 megawatts (MW) para armazenamento autónomo aos quais se somam 300 MW para “capacidade sobrante”, relativa a projetos de renováveis que tenham componente de armazenamento.

No que diz respeito à remuneração, em relação aos projetos autónomos, deverá ser entregue aos municípios 30% da receita obtida pelo Sistema Nacional de Energia, no âmbito do leilão. Já nos projetos de capacidade sobrante, a fatia inverte-se: os municípios recebem 70% das receitas do leilão. Por fim, os promotores ficam obrigados a entregar 2,5% da receita líquida colhida com os projetos aos municípios.

O concurso prevê ainda uma majoração de 20% para os projetos que tenham uma componente agrivoltaica.

À margem do evento, a ministra indicou que as condições de remuneração aqui aplicadas dizem respeito unicamente ao concurso de 14 de setembro. Outros projetos, fora deste âmbito, estarão sujeitos a condições específicas a definir pela DGEG.

(Notícia em atualização)