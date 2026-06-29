Lufthansa estaria “pronta para assumir gestão da TAP já hoje”. “Interesse é muito forte”, garante CEO
No lançamento da primeira pedra da fábrica Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira, o gestor garante que o "interesse na TAP é muito forte" e diz-se pronto para assumir de imediato a gestão.
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O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, disse esta segunda-feira que a companhia alemã estaria “pronta para assumir a gestão da TAP já hoje”, mas sublinhou que vai respeitar a decisão do Governo português relativamente à privatização da companhia aérea.
“Estou pronto. Posso começar esta tarde se o primeiro-ministro assim o quiser”, disse o CEO da Lufthansa Group durante a conferência de imprensa que se realizou antes do evento do lançamento da primeira pedra da fábrica da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira.
O CEO da Lufthansa garantiu uma vez mais que o “interesse na TAP é muito forte” e que o grupo germânico está “confiante de que é o parceiro certo, mas o Governo é que decide”.
“Acreditamos muito em Portugal, por isso é que vamos abrir aqui um hub de manutenção. Acreditamos no futuro do Brasil e da América Latina e acreditamos no futuro que o grupo Lufthansa passa por ter hubs espalhados pela Europa”, resumiu Carsten Spohr.
O gestor destacou que “já expressou o interesse pela TAP há algum tempo” e recordou que “o que está a construir hoje, com empregos e atividade, será adicionado à futura cooperação com a TAP”.
O grupo Lufthansa entregou em abril deste anio à Parpública a oferta não-vinculativa para a aquisição de uma posição minoritária na privatização da TAP, juntando-se à Air France-KLM na corrida pela companhia portuguesa
O CEO da Lufthansa Group reforça que “Portugal é um parceiro estratégico da aviação”, recordado ainda que a Lufthansa tem 50 ligações diárias para todo o território português. “São 350 voos por semana, mais 6% do que no ano passado e mais 75% do que em 2019”, contabiliza o gestor.
“Somos o grupo de aviação número um na Europa, estamos no top mundial e agora olhamos para Portugal pelo seu potencial como um grande parceiro”, afiança Carsten Spohr.
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Lufthansa estaria “pronta para assumir gestão da TAP já hoje”. “Interesse é muito forte”, garante CEO
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