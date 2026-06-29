Luís Montenegro ignora registo obrigatório de ofertas
Secretaria-Geral do Governo alega que “o critério legalmente relevante para a sujeição de uma oferta a este registo é o do seu valor estimado e não necessariamente o seu preço de venda ao público”.
O primeiro-ministro não declarou à Secretaria-Geral do Governo qualquer oferta com um valor igual ou superior a 150 euros, cujo registo é obrigatório. Fonte oficial deste serviço afirmou que “não tem registo de qualquer oferta de bem que constitua ou possa ser interpretado pela sua recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional”.
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No entanto, houve pelo menos dois momentos em que Luís Montenegro ganhou presentes e dos quais há imagens: em abril recebeu do FC Porto — clube do qual é adepto — a camisola ‘Presidente dos Presidentes’, de homenagem a Pinto da Costa e que foi colocada à venda por 200 euros; já este mês, foi brindado pela Federação Portuguesa de Futebol com uma camisola oficial da seleção, que custa 150 euros (sem incluir a personalização).
Confrontada pelo Correio da Manhã (acesso pago) com estas situações, a Secretaria-Geral do Governo argumentou que “o critério legalmente relevante para a sujeição de uma oferta a este registo é o do seu valor estimado e não necessariamente o seu preço de venda ao público”.
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