Luís Montenegro volta a liderar exposição televisiva em maio

André Ventura, presidente do Chega, regressou à segunda posição. O Presidente da República, António José Seguro, cai do segundo para o décimo lugar.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manteve a primeira posição no ranking de exposição mediática pelo quarto mês consecutivo. Durante o mês de maio, protagonizou 143 notícias de 5 horas e 42 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest.

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O Presidente da República, António José Seguro, desceu da segunda posição para a décima, protagonizando apenas 1 hora e 45 minutos de duração. Para a sua posição entra o presidente do Chega, André Ventura, que havia descido para a terceira em abril. Teve uma exposição mediática em 128 notícias de 5 horas e 14 minutos de duração.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, subiu da sexta à terceira posição, sendo protagonista de 122 notícias de 4 horas e 52 minutos de duração. Luís Neves, ministro da Administração Interna, subiu um lugar para a quarta posição, protagonizando 64 notícias de 3 horas e 11 minutos de duração.

Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ascende da décima para a quinta posição, tendo intervindo em 43 notícias de 2 horas e 5 minutos de duração.

Ana Paula Martins — ministra da Saúde –, Rui Borges — treinador do SCP –, Tiago Oliveira — secretário-geral da CGTP-IN –, Francesco Farioli — treinador do FCP — e António José Seguro — Presidente da República — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de maio, os três principais canais da televisão em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram perto de 236 horas de informação regular, uma subida mensal de 4% e homóloga de 2,4%.

No quinto mês de 2026 foram para o ar 6.733 peças, mais 2,8% do que no mês anterior e mais 4,2% do que em maio de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 6 segundos, mais um segundo do que em abril.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.633 matérias — menos 63 que em abril, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mais de 89 horas de duração — cerca de menos 3 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite — e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.