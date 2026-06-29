Mês da Fertilidade conclui referindo que a maternidade está cada vez mais próxima dos 40 anos de idade

Com o fim do Mês da Fertilidade, os especialistas voltam a focar-se num dos principais desafios da saúde reprodutiva: o atraso progressivo na maternidade.

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As mudanças sociais, económicas e laborais têm progressivamente deslocado o tempo para começar uma família. O prolongamento dos estudos, a procura de estabilidade profissional, as dificuldades em aceder à habitação, a falta de medidas de conciliação ou o facto de não ter encontrado um parceiro com quem partilhar o projeto familiar são algumas das razões que levam ao adiamento da maternidade.

No entanto, esta realidade coexiste com um calendário biológico diferente. A fertilidade feminina começa a diminuir mais acentuadamente após os 35 anos, principalmente devido à diminuição da reserva ovárica e da qualidade dos óvulos.

Por ocasião do encerramento do Mês da Fertilidade, os especialistas insistem em recordar a importância de reforçar a educação reprodutiva para que mulheres e homens possam saber como a fertilidade evolui com a idade e tomar decisões informadas, sem transferir a responsabilidade individual por um fenómeno condicionado por fatores estruturais.

Dados fornecidos pelas clínicas IVI mostram que a idade média das mulheres que recorrem a tratamentos de reprodução assistida estabilizou-se entre os 38 e os 39 anos nos últimos cinco anos. O acesso à medicina reprodutiva perto dos 40 anos já não é uma circunstância excecional, mas uma realidade consolidada em Espanha.

As figuras também mostram uma notável homogeneidade territorial. A idade média é de 39,4 anos em Barcelona, 39,3 em Vigo e 39 anos em Madrid. Em Valência atinge 38,7 anos, enquanto em Maiorca é 38,6 e em Bilbau 38,4.

A diretora do IVI Almeria, Dra. Rafaela González, explicou que o perfil das mulheres que frequentam a clínica mudou consideravelmente. “Há duas décadas, a maioria dos pacientes começava os tratamentos em idades significativamente mais novas. Hoje vemos como a maternidade está integrada em projetos de vida mais amplos e complexos, e o nosso papel é acompanhar essa decisão com o máximo rigor científico e personalização”, afirmou.

O especialista recorda que o atraso na maternidade não está isento de implicações clínicas. À medida que a idade aumenta, as hipóteses de engravidar com os próprios óvulos podem diminuir e certos riscos reprodutivos e obstétricos podem aumentar, como uma reserva ovárica mais baixa, menor qualidade dos óvulos, maior probabilidade de aborto espontâneo ou certas complicações durante a gravidez.

O Dr. González sublinha que ter informação antecipada é fundamental para avaliar as diferentes opções reprodutivas e planear melhor as decisões pessoais. Informação que, insiste ela, não deve surgir apenas quando surgem dificuldades para alcançar a gravidez, mas deve fazer parte da educação para a saúde desde cedo.