Negócios

Ministra do Ambiente vê negócio entre a Galp e a Moeve como “complexo”

  • ECO
  • 10:09

Maria da Graça Carvalho afirma que o processo está a ser acompanhado “a par e passo” pelo Governo, defendendo a necessidade de conciliar ganhos de escala e competitividade na refinação.

A ministra do Ambiente e da Energia diz que o negócio entre a Galp e a espanhola Moeve para a criação de uma plataforma ibérica é “um assunto complexo” que está a ser acompanhado “a par e passo” pelo Governo, tendo em conta o objetivo de, “simultaneamente, ter as condições para que a refinaria ganhe escala e, por outro lado, assegurar que haja soberania e que se mantenha uma refinaria em solo português”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Maria da Graça Carvalho, que falava em entrevista ao programa “Conversa Capital”, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, realça a importância de “jogar nas duas áreas em paralelo”, lembrando o papel da Galp na atual crise energética. “Por exemplo, a segurança de que teríamos 80% do jet fuel já assegurado. Ter os outros 20% [provenientes do Brasil e da Nigéria] foi mais fácil”, aponta.

Sobre a transformação deste setor, a governante sustenta que os combustíveis produzidos pela petrolífera portuguesa, através da refinação, “vão passar a ser renováveis”. “Vai passar a fazer biocombustíveis de segunda geração, combustíveis sustentáveis para a aviação e hidrogénio“, num processo de descarbonização para o qual “é preciso muita tecnologia, investimento e mercado”, afirma. Senão, ressalva, “não há o incentivo para que se produzam”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministra do Ambiente vê negócio entre a Galp e a Moeve como “complexo”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Luís Montenegro ignora registo obrigatório de ofertas

ECO,

Secretaria-Geral do Governo alega que “o critério legalmente relevante para a sujeição de uma oferta a este registo é o do seu valor estimado e não necessariamente o seu preço de venda ao público”.