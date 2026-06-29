Montenegro garante que “Portugal está a construir um modelo de baixos impostos”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta segunda-feira que Portugal está a construir “um modelo de baixos impostos”, assente na estabilidade financeira, económica e social.

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“Em Portugal estamos a consolidar um modelo e uma estratégia económica assentes na estabilidade. A estabilidade é um elemento de segurança para os nossos parceiros: estabilidade económica, estabilidade financeira e estabilidade social”, afirmou Luís Montenegro durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra da fábrica da Lufthansa Technik, em Santa Maria da Feira.

Segundo o chefe do Governo, o objetivo passa por reduzir a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. “Queremos que as pessoas paguem menos impostos sobre os rendimentos do seu trabalho para poderem estar mais motivadas e serem mais produtivas”, afirmou.

O primeiro-ministro defendeu ainda uma redução dos impostos sobre as empresas para estimular o investimento e reforçar a competitividade. “Queremos fixar o nosso talento e atrair também talento para Portugal. Queremos ainda que as empresas paguem menos impostos, para que tenham maior capacidade para investir em equipamentos, maquinaria, novas unidades industriais, mas também no capital humano”, disse.

O primeiro-ministro mostrou-se convicto de que a estratégia do Governo, assente em baixos impostos e estabilidade, é “a fórmula para conciliar a vitalidade económica, o dinamismo e a sustentabilidade social”.

Montenegro sublinhou ainda a importância da qualificação dos recursos humanos e da cooperação entre empresas, universidades e centros de formação profissional especializados para reforçar a competitividade da economia portuguesa.

Montenegro destacou ainda o investimento do Governo no ensino superior e no ensino profissional, sublinhando que existem mais de 400 centros de formação profissional que estão a ser reforçados financeiramente para qualificar trabalhadores e responder às necessidades da indústria.

O chefe do Executivo realçou que “Portugal tem um Estado mais simplificado e uma relação com menos burocracia”, defendendo que também é preciso exigir à Europa processos mais simples, menos complexos, menos regulação e mais responsabilidade.

Neste sentido, Montenegro elogiou a forma rápida como o país respondeu à proposta de investimento do grupo Lufthansa para construir no país uma fábrica de reparação e manutenção de componentes de aeronaves.

“Em praticamente um ano, tudo aquilo que era procedimento administrativo e burocrático foi cumprido. Garanto-vos que são muito poucos os exemplos em Portugal onde isso correu no passado de uma forma tão rápida. Mas este é o Portugal de futuro que nós queremos. É o Portugal que responde rápido, é o Portugal que responde com base na confiança”, conclui.

Montenegro recordou que este foi um dos primeiros grandes projetos que lhe chegou às mãos quando assumiu funções como primeiro-ministro, em 2024, assegurando que o Governo procurou, desde o início, acelerar o processo e simplificar todos os procedimentos.

(Notícia atualizada com mais informação)