Mundial 2026. Portugal contra Colômbia visto em média por quase 2,6 milhões de portugueses

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O empate da Seleção Nacional contra a Colômbia por 0-0 — reuniu em média mais de dois milhões e meio de portugueses à frente da televisão, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M. O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 2.593.597 pessoas, com a transmissão dividida entre RTP 1 e Sport TV 1.

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Transmitido a partir das 0h19, a RTP 1 registou uma audiência média de 2 milhões e 451 mil telespectadores — 24,7% de audiência média — com 68,8% share. Na Sport TV 1 acompanharam cerca de 142 mil telespectadores. O pico de audiência ocorreu por volta das 01h19, quando se registaram 2,8 milhões de telespectadores.

De acordo com a RTP, a partida alcançou ainda um reach de 3 milhões e 557 mil telespectadores, o que corresponde ao total de pessoas que contactaram com a partida pelo menos durante 1 minuto. O serviço público de televisão informa ainda que, nos três canais em sinal aberto, os dez jogos da fase de grupos do Mundial 2026 atingiram 8 milhões 136 mil telespectadores, ou seja, 82% da população em Portugal.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão do jogo contou com um total de 845.891 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 255.204 visualizações pelas 01h10.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do fim de semana, foi entre Jordânia X Argentina emitido no dia 28 pelas 03h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 535 telespectadores, o pior resultado neste Mundial.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos.









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Com a fase de grupos a ter sido concluída, o primeiro jogo dos 16 avos de final, que opôs África do Sul e Canadá, contou, em média, com 92.780 telespectadores na Sport TV 5. O jogo iniciou-se pelas 20h. Foi também transmitido na LiveModeTV, tendo registado 381.811 visualizações no próprio dia e um pico de 161.201 visualizações.

Nestes 18 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 21 milhões e 478 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 194 mil por dia.

A TVI captou 29% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 6 milhões e 228 mil. A SIC conta com 23% — cerca de 4 milhões e 811 mil –, a RTP 1 captou 21% da audiência — cerca de 4 milhões e 518 mil indivíduos –, a Sport TV 5 conta com 19% — 4 milhões e 157 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 8% — 1 milhão e 718 mil. A

Spor TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de 0,2% e 0,01%, respetivamente.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total.