Guerra na Europa

Países Baixos prometem aumentar aposta em drones face a ameaça russa

  • Lusa
  • 17:03

Os Países Baixos aceleram o investimento em drones, ao mesmo tempo que alertam que a Rússia poderá lançar um ataque limitado contra um membro da NATO até um ano após o fim da guerra na Ucrânia.

A Rússia poderá lançar uma campanha militar limitada contra um país da NATO cerca de um ano depois do fim da guerra na Ucrânia, alertou esta segunda-feira o Ministério da Defesa dos Países Baixos.

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No seu relatório anual sobre a sua estratégia de defesa, o Ministério holandês afirmou que a Europa se encontra numa “zona cinzenta” entre a guerra e a paz, prometendo aumentar o investimento do país na defesa, particularmente em equipamentos que não necessitem de pilotos, como os drones.

“Os serviços de informações holandeses acreditam que a Rússia está a preparar-se para um confronto de longo prazo com a Europa”, explicou o relatório.

“No pior dos cenários, uma guerra limitada contra os membros da NATO seria concebível dentro de um ano após o fim da guerra travada pela Rússia na Ucrânia“, disseram as autoridades.

Este alerta surge enquanto os membros da NATO se preparam para a cimeira da organização na capital turca, Ancara, nos dias 7 e 8 de julho, onde a ameaça russa será uma preocupação central.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a Rússia “poderá estar pronta para utilizar a força militar contra a NATO dentro de cinco anos”.

Para combater estas ameaças, os Países Baixos estabeleceram o objetivo de ter metade da sua capacidade operacional não tripulada em cinco anos.

Para alcançar este objetivo, o Governo holandês pretende criar um “laboratório de desenvolvimento” especial, encarregado de conceber e construir drones capazes de combater outros drones.

“A questão é se a Europa e os Países Baixos serão suficientemente fortes a tempo de proteger a nossa liberdade, a nossa segurança e o nosso modo de vida”, disse a ministra da Defesa holandesa, Dilan Yesilgoz. “É da responsabilidade de todas as gerações, mas raramente foi tão urgente”, acrescentou.

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