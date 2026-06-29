Pelo menos cinco mortos em tiroteio no norte da Alemanha

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje num tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha, e um suspeito foi detido, segundo os meios de comunicação locais. A polícia entretanto anunciou que já não havia “perigo para a população” e que tinha detido um segundo suspeito.

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“A investigação sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos factos continua”, precisou a mesma fonte que acrescentou que também se registaram feridos, mas sem revelar o número. A polícia de Stade tinha afirmado estar a realizar uma operação de grande envergadura numa zona fora do centro da cidade com 50.000 habitantes que fica a cerca de 40 quilómetros de Hamburgo, avançou a emissora pública NDR.

“Neste momento, está a decorrer na rua Dankerstrasse, em Stade, uma grande operação policial. Pedimos-vos que abandonem e evitem a zona para vossa própria segurança e que sigam as instruções das forças da ordem que se encontram no local”, informou a polícia no seu canal do WhatsApp.

De acordo com a emissora de televisão privada NTV, o tiroteio ocorreu num centro de acolhimento para jovens e que o alegado agressor tinha sido detido. Na rua Dankerstrasse existe um centro de acolhimento para mulheres grávidas, mães com filhos pequenos e crianças com menos de seis anos.

A polícia adiantou que serão fornecidas novas informações assim que houver novidades e pediu à população que não divulgue rumores nem informações não oficiais.