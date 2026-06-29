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Quadrantis e MCaetano compram Exponor por 40 milhões

  • Lusa
  • 29 Junho 2026

A Quadrantis Capital, de João Rafael Koehler, em parceria com o grupo MCaetano, compraram a Exponor à Insula Capital, por 40 milhões de euros.

A Quadrantis Capital, de João Koehler, em parceria com o grupo MCaetano, compraram a Exponor à Insula Capital, por 40 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira.

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A Insula anunciou “a conclusão da venda da totalidade do património imobiliário da Nexponor, a um fundo gerido pela Quadrantis Capital, participado por João Koehler e pelo Grupo MCaetano”. Segundo a sociedade, o negócio, “no valor de 40 milhões de euros, foi assessorado pela Cushman & Wakefield e pela Abreu Advogados”.

No comunicado, lê-se que “o património da Nexponor, em comercialização desde outubro do ano passado, é composto pelo parque de exposições da Exponor”, bem como “dois lotes para promoção imobiliária, totalizando uma área bruta construtiva de aproximadamente 180.000 m² acima do solo, numa das localizações mais estratégicas da Área Metropolitana do Porto”.

O grupo lembrou que em abril de 2024, a Câmara de Matosinhos aprovou “um projeto de grande escala” para a requalificação e expansão da Exponor, através dum Pedido de Informação Prévia (PIP) e dum AUDAC, encontrando-se em vigor. Este plano prevê, “além da modernização do atual parque de exposições, a criação de um empreendimento de uso misto – integrando serviços, comércio, turismo e habitação”.

Manuel Caetano, do Grupo MCaetano, e João Rafael Koehler, da Quadrantis Capital, concordam com o potencial de crescimento e valorização do investimento, prevendo um projeto urbano sustentável, que irá promover atividade económica, criar empregos, e gerar riqueza”, em Leça da Palmeira, Matosinhos, e na Área Metropolitana do Porto, “respeitando a importância económica do Parque de Feiras e Exposições para a região”, indicam, na mesma nota.

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