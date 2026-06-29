Sérvulo assessora Raize e Flexdeal em operação de emissões grupadas de PME
A operação foi liderada pelo sócio do departamento Financeiro & Governance Paulo Câmara e contou ainda com a participação das associadas Patrícia Costa Gomes e Juliana Figueiredo Reis.
A Sérvulo & Associados assessorou a Raize e a Flexdeal no projeto de estruturação, montagem e colocação de um conjunto de emissões grupadas de obrigações emitidas por PME com garantia do Banco Português de Fomento, no valor total de 100 milhões de euros.
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Segundo explicou a firma, as emissões grupadas são estruturadas e agregadas pela Flexdeal e a sua realização ocorrerá exclusivamente através da plataforma de financiamento colaborativo gerida pela Raizecrowd, cabendo à Raize IP a liquidação das operações de subscrição e de transmissão.
A operação foi liderada pelo sócio do departamento Financeiro & Governance Paulo Câmara e contou ainda com a participação das associadas Patrícia Costa Gomes e Juliana Figueiredo Reis.
“Esta iniciativa constitui a primeira operação de emissões grupadas com garantia pública em Portugal, representando um marco relevante no financiamento das PME portuguesas, através do mercado de capitais. A garantia pública do Banco Português de Fomento visa facilitar o acesso das PME ao financiamento obrigacionista em condições mais favoráveis, contribuindo para a diversificação das fontes de financiamento do tecido empresarial nacional”, refere o escritório em comunicado.
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