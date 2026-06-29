Mercado Ibérico

Setor geriátrico exige mais especialização e coordenação para enfrentar o desafio demográfico

  • Servimedia
  • 29 Junho 2026

Pela primeira vez, Espanha ultrapassou os 10 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, 20,7% da população, segundo a Ageing Network, uma plataforma da CSIC.

O anúncio do governo para reforçar o sistema de dependência surge num contexto de crescente pressão demográfica sobre os serviços de cuidados e o setor geriátrico defende uma maior especialização e coordenação para lidar com o envelhecimento da população.

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A Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia alertou recentemente para os desafios pendentes da especialidade e defendeu que “envelhecimento não é sinónimo de doença”, num discurso recentemente publicado pela Fundação de Ciências da Saúde no ciclo ‘Prevenção em Espanha: Visão das Sociedades Científicas’. Entre as prioridades indicadas estão a prevenção da fragilidade, do comprometimento cognitivo; atenção à solidão indesejada e ao isolamento social; e melhorar a coordenação entre os recursos de saúde e sociais.

Também no setor dos cuidados, os CEAPs têm apelado ao Governo para um plano urgente de emprego face à falta de profissionais e à chegada do baby boom, com medidas como acelerar as aprovações, facilitar a contratação de origem, promover campanhas educativas e reforçar a orientação profissional para o setor dos cuidados.

Diferentes vozes no setor concordam que a formação de equipas é uma das grandes alavancas para transformar o modelo de cuidados. A DomusVi apresentou o seu modelo Humaniza através de uma sessão de formação “Gerontoactualidad. Humanização dos cuidados”, no 66.º Congresso da Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia. O modelo Humaniza formou mais de 2.000 profissionais em centros residenciais, centros de dia e serviços domésticos, em mais de 150 sessões teóricas e práticas presenciais. A iniciativa procura reforçar uma cultura de cuidados baseada no cuidado centrado na pessoa, autonomia, história de vida, preferências e na participação ativa daqueles que recebem cuidados e do seu ambiente.

No campo da solidão indesejada, a HelpAge Espanha valorizou o Quadro Estratégico do Estado para a Solidão, aprovado este ano pelo Conselho de Ministros, como um quadro comum para compreender, prevenir e enfrentar as diferentes formas de solidão indesejada em todas as fases da vida. A evolução demográfica, a falta de profissionais e a crescente complexidade dos cuidados mantêm o foco na necessidade de atualizar o modelo de cuidados para os idosos.

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