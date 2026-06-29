Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e a 12 meses

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram a três meses e desceu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

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Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,317%, continuou abaixo das taxas a seis (2,595%) e a 12 meses (2,732%).

A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,595% , menos 0,001 pontos do que na sexta-feira.

, menos 0,001 pontos do que na sexta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 2,732% , menos 0,032 pontos do que na sessão anterior.

, menos 0,032 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses avançou para 2,317%, mais 0,026 pontos.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas de forma menos acentuada do que em abril. A média mensal da Euribor em maio subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.