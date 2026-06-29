Mundial 2026

Veja aqui o calendário completo dos 16 avos do Mundial 2026

São 16 jogos em sete dias para apurar as equipas para os oitavos de final do Mundial 2026. Confira quem joga quando.

Cristiano Ronaldo vai liderar Portugal contra a Croácia de Luka Modric, o Brasil joga contra o Japão e a surpresa Cabo Verde enfrenta a campeã Argentina de Lionel Messi. Além destes três encontros que envolvem equipas lusófonas há mais 13 jogos até 4 de julho para as seleções que avançam para a fase seguinte do Mundial 2026 organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

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Confira a lista completa de jogos dos 16 avos

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