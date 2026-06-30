5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira é marcada pelas estimativas rápidas do INE em relação à inflação durante o mês de junho, assim como pelo último dia da entrega do IRS. O Fórum anual do Banco Central Europeu, em Sintra, entra no segundo dia e vários membros do Governo marcam presença em cerimónias e conferências.

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Qual foi a inflação em junho?

A inflação estabilizou nos 3,3% em maio, mas os preços da energia aceleraram 13,2%. E durante este mês? O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta terça-feira a sua estimativa rápida. Vai se ficar também a saber o balanço da atividade turística em maio e também se os portugueses conseguiram conciliar a vida profissional com a familiar durante o ano passado.

Entrega do IRS termina hoje

A campanha de entrega do IRS arrancou a 1 de abril e chega esta terça-feira ao fim. Até ao início desta semana, mais de seis milhões de famílias já tinham entregue as suas declarações relativas aos rendimentos de 2025.

Fórum anual do Banco Central Europeu entra no segundo dia

No segundo dia do Fórum anual do Banco Central Europeu, este ano com o tema “Moldar o futuro da Europa: inovação, crescimento e estabilidade”, a manhã será marcada por uma sessão sobre acelerar o crescimento na Europa e outra sobre os ciclos regulatórios, riscos à estabilidade e oportunidades de crescimento. Segue-se um painel sobre a inteligência artificial (IA) e estabilidade financeira, bem como uma conversa também sobre IA entre o economista chefe da OpenAI, Aaron Chatterji, e o membro do Conselho Executivo do BCE Philip R. Lane.

Lançamento de nova oficina da Alstom com presença do primeiro-ministro

A cerimónia de lançamento da nova oficina de manutenção de material circulante ferroviário/futura fábrica da Alstom vai contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. A unidade será responsável pelo fabrico de 81 dos 153 comboios encomendados pela CP.

Por onde andam os ministros?

A convenção sobre “A Reforma do Estado e a Economia Social” realiza-se esta terça-feira em Lisboa, promovida pela Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES). O evento conta com a participação do ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. Mas não é o único evento com presença de ministros. Gonçalo Matias também participa na abertura da 19.ª QSP Summit, dedicada ao tema “Liderando a economia do futuro”.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, participa na sessão de encerramento da conferência B+Summit 2026, dedicada à transição energética e descarbonização, que será aberta pela manhã pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, marca presença na conferência “Economia Sombra: Um Desafio Global, Uma Resposta Conjunta”.