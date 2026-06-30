APS com curso sobre avaliação do dano na pessoa
A CASA - Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS promove, a 3 de julho, o curso “A avaliação do dano na pessoa”, centrado na análise do dano corporal no âmbito do seguro automóvel.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “A avaliação do dano na pessoa”, que acontece no dia 3 de julho entre as 09h30 e as 12h30, na sede da APS.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Este é o 5º curso do ciclo de formação “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes” e tem como objetivo “proporcionar uma visão atualizada sobre a avaliação do dano na pessoa no âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel” e as “suas implicações na gestão dos sinistros”, explica a CASA.
Esta formação será lecionada por Maria Manuel Veloso, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e irá abordar a evolução do conceito de dano corporal, os desafios associados ao dano biológico e psicológico, as metodologias de avaliação do dano na pessoa e as mais recentes tendências jurisprudenciais em matéria indemnizatória.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
APS com curso sobre avaliação do dano na pessoa
{{ noCommentsLabel }}