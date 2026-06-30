APS com curso sobre avaliação do dano na pessoa

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “A avaliação do dano na pessoa”, que acontece no dia 3 de julho entre as 09h30 e as 12h30, na sede da APS.

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Este é o 5º curso do ciclo de formação “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes” e tem como objetivo “proporcionar uma visão atualizada sobre a avaliação do dano na pessoa no âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel” e as “suas implicações na gestão dos sinistros”, explica a CASA.

Esta formação será lecionada por Maria Manuel Veloso, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e irá abordar a evolução do conceito de dano corporal, os desafios associados ao dano biológico e psicológico, as metodologias de avaliação do dano na pessoa e as mais recentes tendências jurisprudenciais em matéria indemnizatória.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.