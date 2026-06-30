Aumento de 52% nas vagas de MIR não corrige o défice de médicos em especialidades e territórios chave, segundo o Instituto Coordenadas

O aumento de vagas, a evolução do teste e as alterações na atribuição dos números de encomenda expandiram a capacidade de formação do Sistema Nacional de Saúde, mas não corrigiram o desequilíbrio entre as preferências dos candidatos e as necessidades do sistema de saúde do país, segundo uma análise realizada por um grupo de especialistas do Instituto de Coordenadas de Governação e Economia Aplicada (ICGEA).

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O estudo, que abrange as onze chamadas realizadas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2026, indica que o número de vagas de Medicina passou de mais de 6.000 para mais de 9.200, um aumento de 52%. O número de admitidos também aumentou, embora a um ritmo mais lento. A proporção de candidatos admitidos por lugar caiu de 2,04 em 2016 para 1,81 em 2026. Esta menor pressão agregada não elimina a concorrência pelas especialidades, hospitais e cidades mais procurados, pois o número de encomendas continua a determinar as opções de escolha.

Dermatologia, Cirurgia Plástica, Cardiologia e Oftalmologia estão geralmente esgotadas com números relativamente baixos de encomendas. No extremo oposto, a Medicina Familiar e Comunitária tem concentrado a maioria das vagas nos últimos anos. Em 2022, não foram atribuídas 217 vagas em Medicina, das quais 200 correspondiam a esta especialidade. Em 2025, foi atribuída toda a oferta inicial, incluindo as 2.500 vagas em Medicina Familiar e Comunitária. No entanto, as renúncias subsequentes, a falta de incorporação e o abandono de certos destinos mostram que ainda existe uma dificuldade estrutural em atrair e reter profissionais.

“O problema é especialmente relevante face ao envelhecimento da população e ao previsível aumento da cronicidade, dependência e múltiplas patologias. Este cenário aumentará a necessidade de profissionais em Medicina Familiar e Comunitária, Medicina Interna, Geriatria, Reabilitação e outras áreas relacionadas com a continuidade dos cuidados. Não se trata apenas de prolongar a vida, mas de a tornar funcional”, diz Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas.

A evolução da oferta coincidiu com mudanças importantes na estrutura do evento. Em 2016, o exame foi composto por 225 perguntas, com 10 perguntas de reserva, e teve uma duração de cinco horas. Desde 2022, tem consistido em 200 perguntas e 10 perguntas de reserva, que os candidatos devem resolver em quatro horas e meia. Para além da extensão, os casos clínicos, a interpretação de imagens e testes diagnósticos e a tomada de decisões sob pressão temporal ganharam peso no teste.

Isto, juntamente com a ausência de um programa fechado, aumenta a complexidade do exame, que pode incluir questões de qualquer área da Medicina e conteúdos transversais relacionados com estatística, prevenção, comunicação clínica ou gestão da saúde, entre outros. “Esta evolução reduziu a eficácia dos modelos de preparação baseados apenas na memorização. O domínio do conhecimento continua a ser essencial, mas deve ser complementado com formação prática, exercícios completos, tarefas de gestão do tempo e análise sistemática de erros”, diz Sánchez Lambás.

Neste cenário, ele salienta que exercícios realistas, a identificação individual de áreas a melhorar e o acompanhamento do progresso dos alunos se tornaram elementos centrais. As novas ferramentas digitais permitem analisar o desempenho e adaptar o planeamento, embora a sua utilidade dependa da existência de critérios de ensino e do apoio adequado.

Neste contexto de transformação, o Instituto Coordenadas destaca o modelo MIR Astúrias, que manteve resultados superiores aos de outras instituições nos últimos dez anos. Em termos de probabilidade, durante a década analisada, os estudantes do MIR Asturias tinham 11% de probabilidade de estarem entre os mil melhores, comparado com 6% dos não estudantes. No grupo dos primeiros cinco mil, a probabilidade média era de 52%, comparada com 34% para os restantes candidatos. Além disso, o número mediano de encomenda do MIR Asturias ronda os 5.000, comparado com 7.156 dos outros candidatos. Os resultados também mostram que, nos últimos dez anos, o MIR Asturias colocou uma média anual de três estudantes entre os dez primeiros, 30 entre os cento melhores e 262 entre os mil primeiros números de encomendas.

“Estes dados refletem que, num exame em que o número da ordem determina as possibilidades de escolha, a preparação estruturada e o acompanhamento do desempenho podem ter uma influência significativa no resultado”, conclui Sánchez Lambás. Neste sentido, salienta o Instituto Coordenadas, o modelo MIR Astúrias integra o treino da estratégia do exame com simulações periódicas, a interpretação dos resultados, a gestão da pressão com acompanhamento psicológico e emocional, e a orientação dos futuros residentes na escolha do local, um dos momentos mais decisivos da sua carreira profissional.