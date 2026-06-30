Austrian Airlines passa a ligar Viena a Ponta Delgada uma vez por semana

A Austrian Airlines iniciou esta terça-feira uma ligação aérea direta entre Viena de Áustria e Ponta Delgada, nos Açores, juntando-se a outras 16 companhias aéreas no verão, revelou o Governo Regional.

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Em comunicado, o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM considerou que esta nova rota vai reforçar “de forma significativa a conectividade internacional dos Açores” e abrir “novas perspetivas de crescimento sustentável para o turismo açoriano”. Segundo a nota de imprensa, a operação é realizada com um Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros, numa frequência semanal, à terça-feira, e prolonga-se até 8 de setembro, num total de 11 semanas.

Estão assim previstas 11 rotações, que representam 1.980 lugares adicionais de chegada ao arquipélago. Citada no comunicado, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse que esta ligação direta com Viena “representa um marco muito relevante para os Açores”.

“Abre pela primeira vez uma porta direta ao mercado austríaco, que tem elevado potencial e uma grande afinidade com a proposta de valor da região enquanto destino de natureza, autenticidade e sustentabilidade”, afirmou. Para Berta Cabral, “o facto de quatro companhias do grupo Lufthansa operarem nos Açores demonstra a crescente atratividade e credibilidade do destino junto dos principais operadores europeus”.

Segundo a nota de imprensa, em 2025, a Áustria foi o 11.º maior mercado estrangeiro para os Açores, registando um crescimento de 24,3% face a 2024 e um total de 52.261 dormidas. De acordo com o executivo açoriano, um estudo da Ernst & Young (2024) revela que o setor do turismo representa mais de 1.200 milhões de euros de valor acrescentado bruto, 17% do PIB e 17% do emprego.

O mercado nacional mantém-se como o principal emissor, representando cerca de 30% das dormidas, seguido pelos mercados internacionais como a Alemanha, Estados Unidos, Espanha, França e Canadá. Para o verão de 2026, os Açores contam com 16 companhias aéreas, assegurando mais de 30 rotas e ligações a 12 países da Europa, América do Norte e África. A Austrian Airlines junta-se à Air Canada e WestJet como novas operadoras face a 2025.