Azores Airlines reduz prejuízo no primeiro trimestre para 22,4 milhões

A Azores Airlines registou um prejuízo de 22,4 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 8,6 milhões face ao período homólogo, enquanto a SATA Air Açores reduziu o prejuízo para dois milhões de euros.

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Na informação a que agência Lusa teve acesso, a SATA destaca que o resultado líquido da Azores Airlines manteve-se negativo, mas “registou uma melhoria muito expressiva” ao reduzir o prejuízo em 8,6 milhões na comparação com o trimestre homólogo, quando o resultado foi negativo em 31 milhões de euros.

“No primeiro trimestre de 2026, o grupo SATA continuou a evidenciar progressos ao nível dos seus principais indicadores operacionais e financeiros, refletindo os efeitos das medidas de eficiência e controlo implementadas nos últimos anos”, defende o grupo de aviação açoriano.

Nos primeiros três meses do ano, a Azores Airlines realizou 2.088 voos (uma redução face aos 2.257 voos no período homólogo), tendo transportado 272 mil passageiros, uma redução de 9,9% face ao período homólogo (302 mil passageiros). Já a taxa média de ocupação foi de 74,4%, que compara com 76,6% do mesmo período do ano passado, o que para a SATA “evidencia uma abordagem mais seletiva e orientada para a rentabilidade da rede”.

As receitas operacionais da Azores Airlines (que voa dos Açores para o exterior) foram superiores a 47 milhões de euros (aumento de 1,7%) e os custos operacionais totalizaram 55,7 milhões, uma redução de 1,5 milhões face ao primeiro trimestre de 2025. Os resultados antes de juros, impostos e depreciações (EBITDA) da companhia de aviação, alvo de um processo de privatização, foram negativos em 8,6 milhões de euros, uma melhoria de 2,3 milhões face ao período homólogo (10,9 milhões).

“O aumento do preço do combustível apenas começou a refletir-se nas contas do Grupo durante o mês de março, prevendo-se que os seus impactos sejam mais significativos ao longo do segundo trimestre de 2026”, ressalva a SATA. Por sua vez, a SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) teve um prejuízo de dois milhões de euros entre janeiro e março, uma melhoria de 332 mil euros em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

A companhia açoriana operou em 3.136 voos e transportou cerca de 161 mil passageiros, uma redução face ao mesmo período do ano passado (3.197 voos e 163 mil passageiros), tendo a taxa média de ocupação aumentado de 74,6% para 74,8%. O EBITDA da SATA Air Açores voltou a ser positivo, aumentando o lucro de 98 para 821 mil euros na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e 2026.

“Abaixo do EBITDA, os resultados continuaram a ser influenciados pelo aumento das depreciações e amortizações, que refletem investimentos e reparações efetuadas em períodos anteriores, bem como pelo aumento dos encargos financeiros decorrentes da contratação do financiamento de longo prazo realizado em 2025”.

A 22 de maio, foram divulgadas as contas anuais, tendo sido indicado que a Azores Airlines registou um prejuízo de 53,9 milhões de euros em 2025, menos 17,3 milhões face a 2024, enquanto a SATA Air Açores baixou o prejuízo para 6,4 milhões de euros o ano passado.