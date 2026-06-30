Política

Barómetro. PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem e AD recupera

  • ECO
  • 8:47

Chega não capitaliza chumbo da revisão da lei laboral, apesar de a maioria (61%) dos inquiridos pelo barómetro da Aximage classificar a rejeição parlamentar como “positiva” ou “muito positiva”.

O PS continua a liderar as intenções de voto no barómetro de junho da Aximage publicado pelo DN (acesso pago), mas recua dos 33,4% de maio para 29,3% este mês. A liderar o governo, a coligação AD, composta pelo PSD e pelo CDS-PP, regista uma subida de 23,2% para 25,3%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Já o Chega cresce apenas 0,1 pontos, para 23,6%, não capitalizando o facto de ser identificado por quase metade dos inquiridos como o principal responsável pelo chumbo da lei laboral – uma rejeição que a maioria (61%) dos entrevistados classifica como “positiva” ou “muito positiva”.

Entre os restantes partidos, a Iniciativa Liberal passa de 6,3% para 6,5%, o Livre sobe de 4,7% para 5,8% e o PAN aumenta de 1,3% para 2,2%, enquanto a CDU desce de 2,4% para 1,6% e o BE mantém-se praticamente inalterado, passando de 1,3% para 1,5%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Barómetro. PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem e AD recupera

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Bruxelas avisa que PSU tem de estar fechada em dois meses

ECO,

Comissão Europeia avisa que decreto-lei tem de estar pronto e publicado em Diário da República até 31 de agosto para evitar perda de 620 milhões do PRR associados a esta reforma.