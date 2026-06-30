Barómetro. PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem e AD recupera

O PS continua a liderar as intenções de voto no barómetro de junho da Aximage publicado pelo DN (acesso pago), mas recua dos 33,4% de maio para 29,3% este mês. A liderar o governo, a coligação AD, composta pelo PSD e pelo CDS-PP, regista uma subida de 23,2% para 25,3%.

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Já o Chega cresce apenas 0,1 pontos, para 23,6%, não capitalizando o facto de ser identificado por quase metade dos inquiridos como o principal responsável pelo chumbo da lei laboral – uma rejeição que a maioria (61%) dos entrevistados classifica como “positiva” ou “muito positiva”.

Entre os restantes partidos, a Iniciativa Liberal passa de 6,3% para 6,5%, o Livre sobe de 4,7% para 5,8% e o PAN aumenta de 1,3% para 2,2%, enquanto a CDU desce de 2,4% para 1,6% e o BE mantém-se praticamente inalterado, passando de 1,3% para 1,5%.