Bruxelas desembolsa 3,9 mil milhões à Ucrânia para compra de drones

A Comissão Europeia inicia esta terça-feira o desembolso de 3,9 mil milhões de euros à Ucrânia para a compra de drones, de um total de cerca de 6 mil milhões dedicada à aquisição deste equipamento que permite ao país reforçar as suas capacidades de defesa.

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“Estamos hoje a libertar uma primeira parcela de 3,9 mil milhões de EUR para tecnologias avançadas de drones, a fim de reforçar a defesa da Ucrânia. E seguir-se-ão mais. Estes investimentos ajudarão a Ucrânia a proteger os seus cidadãos, a defender a sua soberania e a reforçar a segurança da Europa. A Europa mantém-se firmemente ao lado da Ucrânia durante o tempo que for necessário para alcançar uma paz justa e duradoura”, afirma Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

O montante agora desembolsado faz parte do pacote de empréstimo de 90 mil milhões de euros feito à Ucrânia, que prevê 30 mil milhões de euros para a ajuda orçamental e 60 mil milhões para o apoio à defesa em 2026 e 2027. Este ano está previsto o desembolso de 28,3 mil milhões de euros do pacote para o domínio da defesa.

“Nos próximos dias, serão efetuados novos pagamentos até que a primeira parcela relativa aos drones esteja totalmente coberta, em conformidade com os pedidos de pagamento da Ucrânia”, refere a Comissão Europeia em comunicado. Os mesmos abrangem não só a compra de drones, mas também munições, mísseis e sistemas de defesa aérea, elenca Bruxelas.

“Em conformidade com o Regulamento Empréstimos de Apoio à Ucrânia, a Comissão está a verificar os contratos apresentados em apoio deste pedido. Estes controlos asseguram que a assistência financeira é utilizada para a adjudicação de contratos acordada com a Comissão e os Estados-Membros”, destaca.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, a União Europeia e os seus Estados-Membros disponibilizaram 211,3 mil milhões de euros de apoio global à Ucrânia e aos ucranianos, incluindo 3,8 mil milhões provenientes das receitas de ativos russos imobilizados.