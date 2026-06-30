Campos de verão tecnológicos promovem uma nova forma de aprendizagem criando tecnologia em vez de a consumirem

O IGNITE Serious Play desenvolve uma nova edição dos seus Campos de Verão STEAM, que decorrem em Barcelona e Madrid em módulos semanais entre 29 de junho e julho, destinados a crianças e jovens entre os 4 e os 14 anos. A proposta convida os participantes a colocarem-se no lugar dos futuros engenheiros, programadores, designers e criadores digitais.

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Como indicou, com esta filosofia, longe de se limitarem a consumir conteúdos através de um ecrã, as crianças aprendem a construir os seus próprios projetos tecnológicos através de robótica, programação, design 3D, realidade virtual, Minecraft Education e inteligência artificial.

Nesta edição de 2026, o tema dos acampamentos é ‘Laboratório de Criadores de Alienígenas: Invenções de outra galáxia’, uma aventura gamificada em que um grupo de alienígenas aterra acidentalmente na Terra com as suas naves carregadas de invenções, mas sem saber como as fazer funcionar. A partir deste desafio, os participantes formam equipas intergalácticas para superar missões, resolver enigmas e criar novas soluções tecnológicas, enquanto descobrem conceitos relacionados com o espaço, a ciência e a engenharia.

Durante quatro semanas, as crianças terão de ultrapassar vários desafios. Construirão modelos de naves espaciais, projetarão colónias noutros planetas com o apoio da inteligência artificial, programarão veículos e assistentes robóticos, criarão ambientes imersivos de realidade virtual, explorarão novos mundos com o Minecraft Education e desenvolverão projetos colaborativos que combinem os mundos físico e virtual. As atividades também incorporam experiências de realidade aumentada e atividades dinâmicas ao ar livre, integrando movimento, criatividade e tecnologia na mesma experiência de aprendizagem.

O programa foca-se em competências como resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, capacidade de inovação e trabalho em equipa. A narrativa gamificada coloca desafios constantes que obrigam os participantes a adaptar-se, tomar decisões e colaborar para alcançar objetivos comuns, reproduzindo situações muito semelhantes às que encontrarão nos ambientes profissionais do futuro.

O inglês também faz parte da experiência. É a língua veicular do campo e a língua com que os participantes comunicam ao longo das atividades e projetos. Desta forma, as suas competências linguísticas são reforçadas num contexto natural e participativo, ligado a desafios reais.

O IGNITE Serious Play também oferece campos tecnológicos em modo online, com módulos semanais de segunda a quinta-feira, das 16h às 19h, por um preço de 90 euros por semana. São aulas online gamificadas sob o tema “Moon Camp”, que te permitem aprender competências de programação com Minecraft. O programa é lecionado por especialistas em programação e destina-se a crianças a partir dos 8 anos, que aprendem a superar desafios lógicos e técnicos, treinam o uso de IA, desenham automações com Redstone, gerem recursos e planeiam estrategicamente. Em períodos não escolares, como a Páscoa ou o Natal, associações como a FANJAC (Associação Promotora da Fundação para Ajuda a Crianças e Jovens de Alta Capacidade) estão comprometidas com este tipo de atividade.

Com estas propostas, o IGNITE Serious Play salientou que reforça o seu compromisso com uma educação experiencial focada em reforçar as competências STEAM dos alunos, que despertam desde cedo vocações científicas e tecnológicas. Estas atividades ajudam os alunos a desenvolver as competências que marcarão o seu futuro, fazendo com que a tecnologia deixe de ser apenas um ecrã para se tornar uma ferramenta para imaginar, construir e criar.