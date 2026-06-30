Cannes Lions 2026 chega ao fim com 640 leões entregues. Conheça os Grand Prix

Os EUA saíram vitoriosos com 159 leões, seguidos do Reino Unido (79) e do Brasil (46). Portugal conquistou uma prata em Creative Effectiveness. E quem conquistou os Grand Prix? Espreite a lista.

A celebrar o melhor da publicidade a nível mundial, chegou ao fim mais uma edição do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions. Em ano de quebra generalizada de submissões, foram entregues um total de 640 leões em 33 categorias, com os EUA a liderarem com 159 galardões alcançados.

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De 20.050 submissões provenientes de 92 países, ao longo da última semana foram selecionados 2.080 trabalhos de 64 países para as shortlists. Desse número, apuraram-se depois os vencedores provenientes de 47 países, incluindo os Grand Prix — o prémio mais cobiçado pelas agências e criativos. Vamos olhar os vencedores.

Audio & Radio

Das 513 entradas recebidas, foram entregues 15 leões: dois de Ouro, cinco de Prata e sete de Bronze. O Grand Prix foi para “Coquí Alarmed”, da BBDO Puerto Rico para a Hyundai Puerto Rico.

“O projeto ‘Coquí Alarmed’ destacou-se por fazer o júri repensar a nossa própria categoria. Embora assente numa perspetiva hiperlocal, a sua execução e impacto foram unanimemente admirados”, aponta o presidente de júri, Oriel Davis-Lyons, CCO da Mother New York.

Creative Brand

A AB InBev ganhou o Grand Prix a partir de um universo de 73 entradas e de apenas dois leões entregues (um para a Mastercard e este Grand Prix). A categoria, introduzida este ano, procura reconhecer as “marcas visionárias que estão a construir os sistemas, culturas e capacidades que tornam o marketing criativo de classe mundial inevitável e replicável”.

“Sem atribuição de medalhas de Ouro, Prata ou Bronze, tratámos os finalistas como se fossem vencedores, e o Grand Prix escolhido pelo júri foi o que melhor representou a definição da categoria”, explica o presidente do júri, Marcel Marcondes, global chief marketing officer da AB InBev.

Creative B2B

Das 355 participações recebidas, foram atribuídos 11 leões: dois de Ouro, quatro de Prata e quatro de Bronze. O Grand Prix foi atribuído à Nord Stockholm pelo trabalho “The Faroe Islands Space Program”, desenhado para a fabricante de rolamentos SKF. A campanha transformou a comunicação B2B numa conversa global sobre sustentabilidade. Portugal submeteu três trabalhos para esta categoria.

Health & Wellness

O Grand Prix foi para “Periodic Fable”, campanha desenhada pela Smuggler e pelo Uncommon Creative Studio (Londres) para a marca canadiana The Ordinary. Em competição estiveram 889 submissões, tendo sido entregues 31 leões: cinco de Ouro, 10 de Prata e 15 de Bronze. Foi submetido um trabalho português.

Esta campanha “é um comentário excecional sobre como a obsessão com as tendências de cuidados com a pele está a ficar cada vez mais fora de controlo. Quando a saúde, a criatividade, o craft e a cultura se encontram da melhor forma possível, nasce uma obra como esta”, justifica a presidente do júri, Kainaz Karmakar, CCO da Ogilvy India.

Lions Health and United Nations Foundation Grand Prix for Good Award

A iniciativa ‘Vehicle of Hope’, desenhada para a Caritas pela Differ Stockholm, foi a galardoada. O projeto propôs transformar o antigo papamóvel do Papa Francisco numa clínica infantil móvel totalmente operacional para Gaza.

Outdoor

Das 1.410 submissões, foram atribuídos 40 leões: sete de Ouro, 13 de Prata e 19 de Bronze. O Grand Prix foi para “Field Barcode”, criado pela GUT São Paulo para o Mercado Livre. A obra transformou o relvado do estádio do Pacaembu, no Brasil, num código de barras com 104 metros de largura. Três trabalhos portugueses submetidos.

“O Outdoor tem a ver com ser visto no mundo real, não online. É uma experiência física que nos obriga a parar, provando que o meio mais antigo do mundo continua a ser a nossa forma mais surpreendente de criar ligações”, justifica o presidente do júri, Aaron Starkman, global CCO da Rethink.

Pharma

Nesta categoria, foram recebidas 236 candidaturas e atribuídossete leões: um de Ouro, dois de Prata e três de Bronze. O Grand Prix foi entregue a “Relax Your Tight End”, criado pela agência Fallon para a Novartis, num trabalho sobre o cancro da próstata desenhado para o Super Bowl.

Print & Publishing

A campanha “Look Familiar?”, da canadiana Rethink para a Heinz Ketchup, foi escolhida entre as 418 submissões. Foram entregues 13 leões: dois de Ouro, quatro de Prata e seis de Bronze. Três trabalhos portugueses foram submetidos.

“O que premiámos não foi a ausência do produto. Premiámos a presença da marca. A sua simplicidade não foi uma opção de execução — foi a prova de uma confiança extraordinária. Num ano obcecado em acrescentar, o melhor trabalho teve a confiança de subtrair”, justifica a presidente do júri, Jessica Apellaniz, CCO da Wieden+Kennedy Mexico.

Entertainment

Das 656 entradas recebidas, foram atribuídos 20 leões: três de Ouro, seis de Prata e 10 de Bronze. “Original Forever”, da nova-iorquina Johannes Leonardo para a adidas, conquistou o Grand Prix. A marca aliou-se à banda Oasis para criar produtos oficiais da digressão e momentos culturais focados na construção de fandom.

Entertainment for Gaming

O jogo Clash Royale ganhou o Grand Prix com a campanha “Copycats Welcome“, criada pela David (Nova Iorque). A categoria recebeu 216 entradas, o que resultou em oito leões: um de Ouro, dois de Prata e quatro de Bronze.

“O Grand Prix deste ano fez algo radical: uma amnistia. Em vez de se envolver em longas batalhas sobre propriedade intelectual, dirigiu-se aos milhões de utilizadores que jogam imitações e disse-lhes: nós vemos-vos, voltem para casa e tragam tudo convosco”, justifica a presidente do júri, Lolly Thomson, joint global CCO do M+C Saatchi Group.

Entertainment for Music

Foram distribuídos dois Grand Prix, em conjunto com dois Ouros duas Pratas e sete Bronzes, num total de 13 leões para 318 entradas. Os Grand Prix foram para “Rosalía Ft. Björk, Yves Tumor – Berghain”, da produtora espanhola CANADA, e “Original Forever” da adidas. Matt Murphy, presidente do júri, elogiou “Original Forever” pela integração entre marca, banda e público, e descreveu “Berghain” como “um verdadeiro banquete para os olhos e ouvidos”. Portugal submeteu um trabalho.

Entertainment for Sport

Das 660 participações recebidas, foram atribuídos 21 leões: três de Ouro, seis de Prata e 11 de Bronze. O Grand Prix foi para “The Thousand Sponsors of Muni”, da McCann Lima para o Club Deportivo Municipal. O projeto criou uma plataforma que transforma os adeptos de clubes de futebol em patrocinadores. Portugal submeteu dois trabalhos.

Design

O Grand Prix foi atribuído a “Apple TV Rebrand”, criado pela TBWA\Media Arts Lab para a Apple. Foram recebidas 792 submissões, que resultaram em 26 leões: cinco de Ouro, oito de Prata e 13 de Bronze. Portugal submeteu dois trabalhos.

“Atribuímos o Grand Prix por ser uma criação gloriosamente humana. Recupera o drama do cinema e a pura magia da luz e do som. Francamente, numa época obcecada com as ameaças tecnológicas, trata-se de uma bela rebelião”, explica o presidente do júri, Greg Quinton.

Digital Craft

A categoria recebeu 355 submissões e foram atribuídos 11 leões: dois de Ouro, três de Prata e cinco de Bronze. O Grand Prix foi entregue ao “Project Genie” da Google. “‘Genie’ ganhou porque personifica perfeitamente o que a Digital Craft deveria celebrar: não só o estado atual da tecnologia, mas também para onde a criatividade a pode levar no futuro”, explica Andrés Ordóñez, Global CCO da McCann e presidente do júri.

Film Craft

De 1.433 submissões, foram atribuídos 43 leões: seis de Ouro, 15 de Prata e 21 de Bronze. O Grand Prix foi para “Your Way Out” criado para a Coinbase pela Isle of Any (Nova Iorque), um filme que desafia as perceções sobre o sistema financeiro atual. Portugal submeteu dois trabalhos.

Industry Craft

Foram recebidas 649 participações e entregues 18 leões: dois de Ouro, cinco de Prata e 10 de Bronze. O Grand Prix foi para “Tiny Coffee Shops”, da De’longhi, com criatividade da Lola Madrid.

Este trabalho “reconecta-nos com algo raro: a capacidade de nos sentirmos crianças novamente. Cada detalhe foi trabalhado com um cuidado extraordinário, transformando pequenas decisões em emoções gigantes”, referiu o presidente do júri, Rafael Gil (Artplan).

Creative Data

Com 391 submissões, o júri atribuiu 13 leões: dois de Ouro, quatro de Prata e seis de Bronze. O Grand Prix foi para “SOS POS”, do BCP, criado pela Circus Grey (Lima), uma ferramenta de apoio a vítimas de roubo de telemóveis que transformou terminais de pagamento automático em pontos de bloqueio de contas, alcançando mais de 34 milhões de peruanos. Portugal submeteu um trabalho.

Media

Recebeu 1.432 submissões e foram atribuíduos 45 leões: sete de Ouro, 16 de Prata e 21 de Bronze. O Grand Prix foi para “Build Your Own Super Bowl”, da Uber Eats, pela Special (Los Angeles). Portugal submeteu quatro trabalhos. O projeto “Pairing Portugal”, da Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, foi selecionado para a shortlist na subcategoria “New Realities & Emerging Tech”.

Direct

De 1.325 candidaturas, foram entregues 42 leões: sete de Ouro, 13 de Prata e 21 de Bronze. O Grand Prix foi para “Uva Uva Bombón”, da UVA App, criado pela De La Cruz Ogilvy (San Juan). A aplicação de entregas aproveitou o espetáculo de Bad Bunny no Super Bowl, convertendo um momento cultural global em ação imediata do consumidor. Portugal submeteu quatro trabalhos.

PR

Com foco na comunicação estratégica, recebeu 1.156 candidaturas e entregou 37 leões: sete de Ouro, 12 de Prata e 17 de Bronze. O Grand Prix foi para “The KitKat Heist’” da Burson (Londres) para a KitKat. Portugal submeteu oito trabalhos. A presidente do júri, Dana Tahir, destacou que “a comunicação de crise foi, durante muito tempo, a disciplina da cautela — mas o trabalho deste ano reescreveu completamente essas regras”. A Burson Londres também foi eleita a Agência de Relações Públicas do Ano.

Social & Creator

1.413 participações resultaram em 44 leões: oito de Ouro, 14 de Prata e 21 de Bronze. O Grand Prix foi para “Could Have Been a Heineken” da LePub (Milão) para a Heineken. Portugal submeteu dois trabalhos.

“O júri decidiu premiar o Grand Prix pela sua simplicidade social-first e por converter um novo comportamento social (as mensagens de voz longas) no comportamento social mais antigo (falar pessoalmente)”, referiu Mihnea Gheorghiu, presidente do júri.

Creative Business Transformation

De 152 submissões, foram entregues sete leões: um de Ouro, dois de Prata e três de Bronze. O Grand Prix foi para “The Wedding Rice”, da Wikifarmer, com assinatura da McCann Athens, criando uma solução de negócio que permitiu aos agricultores vender arroz não comestível diretamente a organizadores de casamentos.

Creative Effectiveness

Das 200 candidaturas, saíram 14 leões: dois de Ouro, quatro de Prata e sete de Bronze. O Grand Prix foi para “Three Words”, da Axa France, pela Publicis Conseil (Paris). A inclusão de uma cláusula de três palavras para vítimas de violência doméstica nos contratos de seguro residencial impulsionou o impacto comercial a curto e longo prazo. Portugal submeteu três trabalhos e conquistou uma Prata, com a campanha “Hidden Tags” da Uzina para a Ikea Portugal. Foi o único leão para Portugal.

Creative Strategy

Com 744 submissões, foram atribuídos 22 leões: quatro de Ouro, sete de Prata e 10 de Bronze. O Grand Prix foi para “The Pub that Refused to Die”, da Heineken, criada pela LePub / Publicis Dublin. Portugal submeteu um trabalho. A campanha “RelationChip”da BBDO Portugal para a APAV figurou na shortlist na subcategoria “Not-For-Profit/Charity/Government”.

Luxury

De 130 entradas, cinco leões foram entregues: um de Ouro, um de Prata e dois de Bronze. O Grand Prix foi para “Warmer Together” da Moncler e criado pela Wesayhi (Sliema, Malta), ancorado no propósito da marca de partilhar amor e calor através da fotografia cinematográfica. Três trabalhos portugueses foram submetidos.

Brand Experience & Activation

De 1.561 participações, resultaram 47 leões: oito de Ouro, 14 de Prata e 24 de Bronze. O Grand Prix foi para “Expedition Impossible”, da Columbia Sportswear, pela Adam&Eve\TBWA (Londres). Portugal submeteu nove trabalhos.

Creative Commerce

A categoria recebeu 393 submissões e entregou 14 leões: um de Ouro, cinco de Prata e sete de Bronze. O Grand Prix foi para “Lucky Fan Index”, do clube de futebol Wisła Kraków, pela VML (Varsóvia). Uma ferramenta baseada em IA que fortaleceu a relação com os adeptos. Portugal submeteu cinco trabalhos.

Innovation

Das 162 participações, saíram cinco leões: um de Ouro, um de Prata e dois de Bronze. O Grand Prix foi para “Supernova Adaptive”, da adidas e desenhado pela TBWA\Canada, um sapato de corrida de performance desenhado e inspirado na comunidade com Síndrome de Down.

Glass: The Lion for Change

A categoria contou com 122 entradas e cinco leões atribuídos: um de Ouro, um de Prata e dois de Bronze. O Grand Prix foi para “Nigrum Corpus”, da Idomed & Instituto Yduqs, criado pela Artplan (São Paulo). O trabalho transformou uma injustiça — o racismo — numa realidade que os médicos são treinados para reconhecer e tratar.

Sustainable Development Goals

De 289 entradas, nove leões foram entregues: dois de Ouro, dois de Prata e quatro de Bronze. O Grand Prix foi para “Paid Sick Leave for Cows” da Too Good, criado pela The Partnership Agency (Nairobi), cruzando as fronteiras entre direitos laborais e agricultura.

Film

Recebeu 1.469 submissões e atribuiu 45 leões: oito de Ouro, 14 de Prata e 22 de Bronze. O Grand Prix foi para as campanhas “Can I Get a Six Pack Quickly?” e “How Can I Communicate Better with My Mom?, da Claude, desenhado pela Mother London. Os filmes posicionaram a Claude como a IA que se compromete a não exibir mensagens comerciais nas suas ferramentas. Portugal submeteu sete trabalhos.

Dan Wieden Titanium Lions

A categoria contou com 138 entradas recebidas e cinco leões entregues (quatro Titanium e um Grand Prix). O Grand Prix foi para “Haven”, da Suncorp Insurance, criado pela Leo Australia. O trabalho transformou os seguros numa iniciativa de serviço público a longo prazo, ajudando os australianos a preparar as suas casas para condições meteorológicas extremas. Um trabalho português foi submetido.

Grand Prix for Good

Atribuído a “600K Network’” da Rainbow Lobster para o Comando Con Venezuela. O trabalho transformou um simples código QR num sistema de verificação eleitoral descentralizado, convertendo mais de 600 mil cidadãos numa rede de verificação durante as eleições de 2024 na Venezuela.