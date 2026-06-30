Carneiro diz que há casas prontas à espera “de um novo ciclo eleitoral” para serem entregues

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou esta terça-feira o Governo de ter casas prontas a habitar mas não as entregar por estar à espera “de um novo ciclo eleitoral”, considerando “absolutamente inaceitável e desumano”.

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“Há uma pergunta, contudo, que tem de ser feita ao Governo, porque também nos foi reportado que há hoje casas prontas a habitar que estão prontas há um ano e meio à espera do quê? À espera de um novo ciclo eleitoral em que as casas das pessoas vão servir de cenário eleitoral para o eleitoralismo que o Governo nos habituou”, acusou.

José Luís Carneiro discursava no encerramento das jornadas parlamentares do partido, dedicadas ao aumento do custo de vida, que terminaram esta terça-feira na Amadora, em Lisboa.

De acordo com Carneiro, “não são apenas casas para alojamento de emergência, mas também alojamentos destinados às jovens famílias“.

“Já combinei com quem me reportou essa informação fazer uma visita a esses mesmos edifícios que estão prontos para serem habitados para mostrar, para exibir ao país o ridículo de um país que carece de habitação para as jovens famílias, para os mais idosos, para as mulheres vítimas de violência doméstica e que estão fechados há um ano e meio porque o Governo quer guardar estes pequeninos trunfos, criados pelos outros, para efeitos de eleitoralismo político. Isto é absolutamente inaceitável e é desumano”, condenou.