Economia

Centeno pede paciência ao PS e diz que medidas inalcançáveis alimentam populismos

  • Lusa
  • 17:03

Para o antigo governador do Banco de Portugal, todos os políticos têm de ter “muito presente” que “a paciência é a coisa mais escassa nas sociedades modernas”.

O ex-ministro das Finanças Mário Centeno avisou esta terça-feira que a “paciência é a coisa mais escassa nas sociedades modernas”, considerando que medidas com objetivos não alcançáveis alimentam frustrações das pessoas, que são depois aproveitadas pelos populistas.

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Não vamos conseguir ultrapassar esta situação com sucesso – como ultrapassámos a pandemia (…) e a questão inflacionista – se não conseguirmos colocar na nossa agenda, e na agenda das pessoas, esta dimensão de entendimento de que isto não é para resolver apenas num mês ou apenas num ano”, disse Mário Centeno na sua intervenção durante o último dia das jornadas parlamentares do PS, na Amadora, em Lisboa.

Para o antigo governador do Banco de Portugal, todos os políticos têm de ter “muito presente” que “a paciência é a coisa mais escassa nas sociedades modernas”.

Nós tornamos muitas vezes e muito facilmente as utopias em distopias e transformamos objetivos que são absolutamente legítimos de uma forma que dá a sensação de que são de tal maneira inalcançáveis que geram o pior dos sentimentos para o nosso trabalho, mas o melhor dos sentimentos para os populistas, que é a frustração”, avisou.

Centeno pediu por isso que não se insista “em objetivos inalcançáveis”, dando neste momento como exemplo a questão dos médicos de família. “Nós só vamos gerar distopias onde tínhamos antes coisas que todos podemos concordar. É evidente que os médicos de família são um desses casos. Nós transformamos uma discussão positiva numa coisa que apenas gera sangramento político e discussão que não tem nenhum sentido. Nunca vai acontecer, acreditem no que eu estou a dizer”, defendeu.

Também na habitação há este risco, de acordo com o ex-ministro dos governos de António Costa. “É uma das causas, consequências, resultados da crise financeira que hoje ainda vivemos. Nós destruímos o setor da construção, aniquilámos o setor da construção e depois esperávamos que quando tivéssemos rendimento para comprar a casa, as casas aparecessem. Isso não vai nunca acontecer”, alertou.

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